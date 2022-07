Alondra García Miró: ¿por qué se dice que su relación con Paolo Guerrero habría terminado?

Alondra García Miró y Paolo Guerrero habrían terminado su relación después de cuatro años relación. Esto es lo que se especula en los medios de espectáculos. Los rumores crecen con el pasar de los días; sin embargo, ninguno lo ha confirmado. Hace poco, un amigo de la modelo aseguró que ellos “no están juntos y no van a volver”. Incluso indicó que la joven estaría buscando un departamento de soltera.

¿Cómo iniciaron los rumores sobre Alondra García Miró y Paolo Guerrero?

Todo comenzó cuando, a inicios de junio, el futbolista viajó solo a Brasil y Alondra García Miró se quedó en Lima. Muchos se preguntaron por qué la pareja se había distanciado.

Otra señal surgió en mayo, cuando fue el cumpleaños de la mamá de Paolo Guerrero, Doña Peta. La modelo y el deportista llegaron cada uno por su cuenta a la residencia. Semanas después, la influencer asistió a la boda de Karina Jordán y Diego Seyfarth, pero sin la compañía del ‘Depredador’.

La foto de Paolo Guerrero con modelo dominicana

Pero lo que desató aún más los rumores fue una foto de Paolo Guerrero con la modelo dominicana Nicole Pérez en un local de Miami. La imagen se hizo viral en las redes sociales y llegó a los programas de espectáculos.

Paolo Guerrero posa junto a la joven dominicana. Foto: captura de Instagram

¿Alondra García Miró quería casarse con Paolo Guerrero?

El 9 de julio, la conductora Janet Barboza afirmó que uno de los motivos de la supuesta ruptura es que Alondra García Miró quería casarse con Paolo Guerrero antes de tener un hijo con él.

“Paolo quería tener un bebé con Alondra y ella aceptó, siempre y cuando primero se casen. Eso es lo que me contó una persona muy allegada a ellos”, expresó la popular ‘Rulitos’. Luego aseguró que esa información venía de uno de los mejores amigos del futbolista.

¿Qué dijo Doña Peta sobre Alondra García Miró y Paolo Guerrero?

Por su parte, Doña Peta se mostró molesta al ser consultada por la relación de su hijo con la ex chica reality de “Combate”. “A mí no me preguntes esas cosas, ¿ok?”, le respondió a un reportero de “América hoy”.

En el programa de Andrés Hurtado, tampoco quiso hablar. “Te he dicho que de esas cosas no hablo”, le dijo al presentador.

Las palabras de Paolo Guerrero

Paolo Guerrero se comunicó con el conductor Rodrigo González por un chat privado. Por ese canal, el excapitán de la selección peruana mencionó que no se iba a referir a Alondra García Miró pese a los fuertes rumores. “Nunca hablé y no tengo por qué hablar ahora de eso (de Alondra)”, expresó.

Lo que sí hizo fue aclarar por qué se tomó esa foto con la modelo dominicana. “Fui a Miami, a un restaurante, y esta chica fue la que me reservó la mesa porque ella trabaja allí, pero nada más que eso. Hicimos una amistad porque, como sabrás, Miami está lleno y siempre es bueno tener un contacto que me facilite una mesa… Rodrigo, me tomo fotos así con todo el mundo”, le escribió Guerrero al presentador.

Amigo de Alondra García Miró asegura que se separaron

Pero la declaración que se aproxima a una confirmación es la de Javier Rojo, influencer argentino y amigo de Alondra García Miró. Él se presentó en el programa “En boca de todos” y sostuvo que la modelo ya volteó la página.

“Ellos (Alondra y Paolo) ya no están, no van a volver. Sé que Alondra está buscando un departamento en Miraflores de 80 a 100 m², con cochera, cerca de Miraflores, cerca del malecón, con un dormitorio”, afirmó el crítico de moda.

Sin duda, esta historia de amor seguirá dando de qué hablar hasta que Alondra García Miró y Paolo Guerrero se decidan a terminar con las especulaciones o, en todo caso, alguno de ellos sea visto con una nueva pareja.