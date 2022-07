Ale Venturo y su expareja Daniel León se reúnen para conciliar por la tenencia de su hija

Ale Venturo, empresaria y novia de Rodrigo Cuba, y su expareja Daniel León se reunieron en un centro de conciliación para hablar de la tenencia de su hija. La empresaria fue captada por las cámaras de “Amor y fuego” en mencionado encuentro. En el avance del programa se observa que, en un momento, ambos discuten dentro de la oficina y, minutos después, salen acompañados de sus abogados.

Ale Venturo y Daniel León se reúnen

“Después de luchar por su hija con ‘don Gato’ de por medio, expareja de Ale Venturo llegó al centro de conciliación frente a la novia del ‘Gato’ Cuba”, se escucha decir en la promoción del segmento conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre.

Ale Venturo es representada legalmente por Lady Peña, la misma abogada que ayudó a Rodrigo Cuba en su proceso de divorcio. Las declaraciones de la expareja serán transmitidas este martes 12 de julio por la señal de Willax TV, a partir de la 1.50 p. m..

¿Por qué Ale Venturo y su expareja Daniel León están enfrentados?

Recordemos que hace unos días se difundió un audio en el que Daniel León habla con Jorge Cuba, papá del futbolista, sobre la tenencia de su hija.

En la conversación, el joven le reclama a ‘don Gato’ por no poder a su pequeña los fines de semana. El político le responde que esa es una decisión de Ale Venturo y que si van a juicio, de todas maneras, él saldrá perdiendo. Además, le aconseja que cumpla con los S/ 3.000 de pensión que pide la empresaria.

“Pero eso es por ti, eso es tu culpa. ¡ Tú las has asesorado a Alexandra, tú eres su abogado !”, expresó Daniel León en el audio. Mientras que Jorge Cuba le dice: “No te van a hacer ganar, hermano, quiero que tengas claro eso... eso va a ser terrible para ti... Si no incrementas los 2.500, ella no va a aceptar nada , yo ya hablé con ella y vamos a perder tiempo”.

Ale Venturo denunció a su expareja Daniel León por maltrato

En medio del enfrentamiento mediático, salió a la luz que Ale Venturo denunció a su expareja Daniel León por maltrato. En declaraciones para “Amor y fuego”, el joven negó esa acusación.

“El denunciado se ofuscó porque no se encontraba conforme con la conciliación a favor de su menor hija, mostrando una conducta muy agresiva contra su persona, tirando un puñete en la mesa, tirando sus lentes, jalándose el polo de manera desesperada”, se lee en parte policial.