Magaly Medina y Gisela Valcárcel: ¿cómo se originó la enemistad entre ambas conductoras de TV?

Gisela Valcárcel y Magaly Medina, ambas consideradas como ‘reinas del rating’ por el éxito de sus programas, han protagonizado a lo largo de los años una de las enemistades más famosas de la televisión peruana.

Actualmente, las dos se encuentran vigentes en la pantalla chica. Una conduciendo un reality de canto y baile, mientras que la otra se ha mantenido fiel a sus inicios, liderando un programa de espectáculos. ¿Quieres conocer cómo se originó su rivalidad? A continuación, te lo contamos.

¿Cómo se originó la enemistad entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel?

En la década del 90, Magaly Medina, quién recién estaba comenzando su carrera como periodista, se desempeñaba escribiendo una columna de opinión en la famosa revista Oiga dirigida por Francisco ‘Paco’ Igartua. En su espacio, que duró 6 años, opinaba sobre los personajes famosos del momento, entre ellos, Gisela Valcárcel.

Gisela Valcárcel condujó el programa Aló Gisela. Foto: Captura Retro Perú

La critica hacia la popular ‘Señito’ iba relacionada con “sus poses de diva”, ya que según Magaly Medina se le habían subido los humos a la cabeza cuando se ganó el cariño de las amas de casa con su programa Aló Gisela.

No pasó mucho tiempo para que la denominada ‘Urraca’ llegara a la televisión con un segmento de espectáculos. El éxito de su participación generó que le dieran su propio programa de televisión, convirtiéndola en la máxima referente de la farándula peruana.

Las indirectas entre Valcárcel y Medina se volvieron cada vez más constantes, incluso la pelirroja enviaba a sus reporteros a que sigan sus pasos, aunque según confesó la misma periodista, nunca pudo ampayar a sus exesposos, Roberto Martínez y Javier Carmona.

Gisela llama a Magaly en vivo

En el año 2009, Magaly Medina visitó el set del desaparecido programa de espectáculos Amor, amor, amor, que en esa época conducía Carlos Cacho. La urraca era la madrina, pero nunca esperó que Gisela Valcárcel se comunicara de manera telefónica en vivo, ya que era íntima amiga del maquillador.

La ‘Señito’ le manifestó sus mejores deseos y la periodista se quedó sin palabras. Todo terminó en una incómoda anécdota para las dos. Aunque 10 años después la historia se repitió, cuando Gisela llamó a su propio programa para aclarar una polémica que se desató en torno a la Teletón.

Magaly se enfrentó con Gisela por un rumor entorno a la Teletón. Foto: composición LR/ captura Magaly TV, la firme

Y es que corrían unos rumores que indicaban que GV Producciones, productora de la rubia, interfería en el evento benéfico decidiendo qué personajes de la farándula participaban. En aquella oportunidad, ambas sí se enfrentaron, ya que mientras la ‘urraca’ defendía sus fuentes, su ‘comadre’ negaba que la información sea verdadera.

“Te has ganado a tu peor enemiga”

En el 2021, Magaly Medina atravesó por uno de los momentos más difíciles de su vida: se separó de esposo, el notario Alfredo Zambrano. Este hecho fue tomado por Gisela como una oportunidad para promocionar su reality de baile El artista del año, ya que a través de sus historias de Instagram deslizó la posibilidad de que Zambrano iba a ser uno de los participantes, lo cual generó la molestia en la periodista.