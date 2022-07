Karen Dejo volvió a ser noticia en las principales páginas de espectáculos en el Perú luego de la seria denuncia que le fue impuesta por parte de su expareja Carlos Abanto. La modelo fue acusada de haber violentado psicológica y físicamente de su hija de 10 años en más de una oportunidad. Fue el programa de Magaly Medina el que dio a conocer este hecho.

La propia conductora de ATV reveló detalles de los cargos e incluso relató que la ex chica reality acudió a una dependencia policial y a la salida de la misma se fue abrazada con la pequeña. Minutos después, la también actriz colgó una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que planeaba lo que utilizaría en la celebración de su cumpleaños al lado de niña, con lo que demostró la buena relación que existe entre ambas.

Karen Dejo se pronunció tras ser denunciada de maltrato hacia su hija

Precisamente, durante los festejos de un nuevo año más de vida, Karen Dejo agradeció el cariño brindado por sus amigos y familiares que asistieron a su reunión.

Asimismo, la modelo afirmó estar dolida por lo sucedido en las últimas horas y que pronto dará una aclaración sobre los hechos.

“Gracias a todos por sus mensajitos y por tanto cariño. Este año estaba muy emocionada por celebrar mi cumpleaños, hace 10 años no lo festejaba y quería engreírme (me lo merecía). No voy a negar que desde el jueves no me siento muy bien y hasta pensé en cancelar todo, pero me puse a pensar entre lágrimas; es mi día y necesitaba sentir el amor de los míos (familia y amigos). Mi madre me enseñó a ser fuerte y seguir adelante”, precisó.

Karen Dejo es acusada de maltrato físico a su hija

Lo informado por Magaly Medina sorprendió a los televidentes, pues la denuncia no sería por un caso aislado, sino por algo que se repitió más de una vez. Incluso la acusación tendría el respaldo de la nana y de la misma hija de Karen Dejo.

“Cabe mencionar que, lo manifestado en la denuncia es lo que su hija y la persona quien está a cargo de la menor, o sea, la nana, le manifestó mediante mensajes de texto y vía WhatsApp que adjuntará en su denuncia, motivo por el cual formula denuncia por violencia física y psicológica en agravio de su menor hija”, añadió la ‘Urraca’.

Karen Dejo niega haber agredido a su hija de 10 años

Luego de varios días de silencio, Karen Dejo se comunicó este lunes con “Amor y fuego” para dar su versión de la denuncia en su contra por agredir a su hija. La presentadora negó tajantemente estos cargos, pero aclaró que puede llamarle la atención a su niña como su madre que es.

Karen Dejo fue denunciada por su expareja por haber agredido a su hija. Foto: captura Latina

“Hay una cosa muy distinta, que yo soy mamá y (puedo) llamarle la atención cuando ella hace algo incorrecto, no agredirle, jamás lo he hecho”, indicó.