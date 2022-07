Karen Dejo es captada cariñosa con misterioso hombre en su fiesta de cumpleaños

Karen Dejo cumplió 42 años el domingo 10 de julio y lo celebró con una gran fiesta junto a sus seres queridos. Sin embargo, algo llamó la atención en la celebración. El programa ”Amor y fuego” difundió unas imágenes en las que aparece muy cariñosa con un nuevo pretendiente.

¿Karen Dejo tiene nuevo saliente?

El misterioso hombre ha sido identificado como Rafael Casas de Las Peñas. El segmento conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre mostró el preciso momento en que ambos bailan abrazados y se observa un beso, según la promoción del programa.

“Gracias a todos por sus mensajitos y por tanto cariño. Este año estaba muy emocionada por celebrar mi cumpleaños. Hace 10 años no lo festejaba y quería engreírme (me lo merecía). No voy a negar que desde el jueves no me siento muy bien. Hasta pensé en cancelar todo, pero me puse a pensar, entre lágrimas, que es mi día y necesitaba sentir el amor de los míos”, escribió la integrante de “Esto es guerra” en Instagram.

¿Por qué el exnovio de Karen Dejo la denunció por violencia familiar?

En la denuncia por violencia familiar que le interpuso Carlos Abanto a Karen Dejo, el exnovio de la modelo asegura que fue testigo de la agresión física y psicológica a su hija.

“El 7 de julio, a las 8.00 p. m., la tiró al suelo, la arrastró, botándole el colchón, llevándose todas sus pertenencias, botándola de la casa (...) muchas veces la viene insultando con adjetivos (...)”, se lee en el parte de la denuncia.

“El piloto señala que su hija, en anteriores oportunidades, ha sido agredida físicamente por la denunciada”, agrega la acusación. Hasta el momento, ella no se ha pronunciado al respecto.