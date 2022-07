Karen Dejo demandaría al padre de su hija tras denunciarla por agresión: “Me la querrá quitar”

Karen Dejo ha sido protagonista de cientos de titulares desde que Carlos Abanto, su expareja y padre de su hija, la denunciara públicamente por presunta agresión física y psicológica contra su pequeña. Así lo dio a conocer Magaly Medina mediante un informe, el pasado 8 de julio, durante su programa de espectáculos.

Sin embargo, la bailarina no se ha quedado callada y, a través una llamada telefónica, se contactó con “Amor y fuego” para aclarar la situación y defender su imagen. De esta forma, señaló que no sabe con qué intención el piloto de 41 años ha salido a declarar ante los medios de comunicación e indicó que no piensa quedarse de brazos cruzados.

¿Qué dijo Karen Dejo?

Karen Dejo reapareció ante los medios después de la denuncia que le interpuso Carlos Abanto y manifestó que tomará medidas legales al respecto, pues las acusaciones que hicieron contra ella son muy graves.

“ Lo voy a ver por la parte legal , yo no sé por qué ha hecho esto. Ni siquiera tuvo en cuenta de hablar conmigo antes, él simplemente tomó la decisión y actuó”, expresó al inicio de la llamada para que, segundos después, mencionara que tal vez esto sería parte de una estrategia para quitarle a su hija. “ Me la querrá quitar, no sé. ¿Cómo la voy a agredir?”, agregó.

Además, reveló que las autoridades ya están al pendiente del caso y que ellos ya saben cómo proceder ante esta situación. “Mañana viene una representante del Ministerio de la Mujer acá a la casa y nada (...) por mi parte, no voy a hablar nada hasta que esto se arregle”, finalizó.

Karen Dejo niega haber agredido a su hija

Por otro lado, puntualizó en lo dicho por Abanto sobre los constantes maltratos que habría cometido, y desmintió todos esos comentarios. Por último, hizo hincapié en que su rol como madre es corregir y llamarle la atención a su pequeña, pero que nunca cometería algún abuso contra ella.

“Hay una cosa muy distinta, que yo soy mamá y (puedo) llamarle la atención cuando ella hace algo incorrecto, no agredirle, jamás lo he hecho ”, detalló.