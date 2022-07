Jesús Barco sobre su boda con Melissa Klug: Si Dios quiere, el otro año

¿Hay problemas en el paraíso? El futbolista Jesús Barco dejó en suspenso su posible matrimonio con Melissa Klug para el año 2023, debido a que por ahora tienen “otras prioridades”.

El pronunciamiento del joven de 25 años en redes sociales se da solo semanas después que la empresaria de 38 años confirmó la suspensión de su boda este año, aunque aseguró que esta no se retrasaría por mucho tiempo.

¿Ya no hay matrimonio?

Jesús Barco respondió en su cuenta de Instagram algunas preguntas de sus seguidores, que le cuestionaron sobre su relación con Melissa Klug.

“¿Para cuándo el matrimonio?”, le preguntó un usuario, a lo que seguidamente el jugador del Sport Boys no pudo confirmar si es que el próximo año se casará con la expareja del futbolista Jefferson Farfán.

“Dios quiera el otro año... por ahora tenemos otras prioridades” , respondió Barco, generando más dudas acerca de su futuro amoroso con la empresaria, pues hace unas semanas ella aclaró que la boda se retrasaría por poco tiempo debido a diversos compromisos que tienen.

Ambos se comprometieron en setiembre del 2021, a un año de iniciar su relación.

Jesús Barco responde a seguidores sobre su posible matrimonio con Melissa Klug. Foto: Captura de Instagram @jesusbarcob

Melissa Klug revela que futbolistas la invitan a salir

Melissa Klug reveló que varios futbolistas le han escrito en redes sociales para invitarla a salir, esto pese a que saben que tiene una relación con Jesús Barco.

“Son bien sinvergüenzas (los futbolistas) pero bueno, una ‘parchadita’ y ya. Yo (los parcho y no Jesús Barco) solo ‘parchaditas’”, dijo Klug en una entrevista con Trome.

Además, aseguró que Barco conoce sobre esas propuestas.

“Él sabe todo y le digo: ‘Mira este, aquel’. No le oculto nada porque no me gustaría que me esté ocultando cosas o conversaciones con mujeres”.