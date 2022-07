Jazmín Pinedo y Gino Assereto mantuvieron una relación desde 2013, fruto de la cual tuvieron una descendiente. Pero en enero de 2020, y tras una serie de rumores, una de las parejas más sólidas de la televisión peruana confirmó que llevaba meses separada. ¿A qué se debió esto?

Los dos presentadores y modelos, recordados por su paso en “Esto es guerra”, fueron consultados en varias ocasiones sobre la decisión de acabar con su vínculo sentimental. A continuación, repasamos qué dijeron, cómo fue el reencuentro entre ambos en enero de 2022 y qué piensan el uno del otro después de todo lo que vivieron juntos.

PUEDES VER: Melissa Paredes revela que denuncia por difamación de Rodrigo Cuba no procede

¿Por qué terminaron su relación Jazmín Pinedo y Gino Assereto?

En un inicio, los dos decidieron guardar reserva sobre los motivos del final de su noviazgo, aunque especificaron que este se dio en buenos términos y tras una decisión tomada “de mutuo acuerdo”.

“Entre ambos queda una relación de máximo respeto, cordialidad y cariño; así como una hija maravillosa, por la que siempre vamos a velar, por la que mantendremos una maravillosa relación de padres y amigos que hemos tenido durante todos estos años”, señalaron Jazmín y Gino en un comunicado.

La relación de Gino Assereto y Jazmín Pinedo duró unos 7 años. Foto: composición LR

Tiempo después, en 2021, el chico reality habría dado algunos detalles de la razón que los llevó a poner fin a una relación de casi 7 años. “Yo cometí un error. Sí, pedí matrimonio, pero no voy a hablar a detalle porque creo que no es el momento. (...) Cometí un error, quizá, de adelantarme a algo. Quizá fueron las emociones”, afirmó.

El 14 de enero de 2022, Jazmín Pinedo y Gino Assereto se presentaron en el programa “+ Espectáculos” y dieron más revelaciones sobre el tema.

“En estos momentos estoy en una etapa en la cual mi espacio es bien importante, porque estoy aprendiendo mucho de mí. A mis 31 años, por primera vez, me pregunté ¿quién soy?”, declaró el modelo sobre las razones que lo llevaron a poner punto final al vínculo. “Si no está conmigo, es por decisión de él”, señaló por su parte la ‘China’.

Jazmín Pinedo se pronuncia tras ruptura con Gino Assereto

En el citado programa, Jazmín Pinedo rechazó los comentarios que trataban de hacerla ver como la responsable de la separación con Gino.

“A mí se me ha golpeado un montón en ese sentido, como que soy la mala, que yo no quiero estar con él y ya quedó clarísimo que no es así, sino que cada uno está en su nota hace rato, en su camino personal. Si en algún momento fuimos pareja, vivimos cosas muy bonitas y esos recuerdos siempre van a quedar”, expresó.

Jazmín Pinedo rechazó ser considerada como "la mala de la película". Foto: composición LR/Instagram/América TV

Gino Assereto explica por qué no piensa regresar con Jazmín Pinedo

Por su parte, Gino Assereto respondió a si pensaba volver con Jazmín. Él afirmó que estaba conociéndose más a sí mismo y dijo no tener espacio aún para un amorío.

PUEDES VER: Melissa Klug cuenta por qué Jefferson Farfán no fue a la primera comunión de su hijo menor

“Estoy en una relación conmigo, es un espacio que estoy buscando y yo, verdaderamente, si en algún momento vuelvo a tener una relación, es para complementarme. Hago esta aclaración porque la ‘China’, en todos los años de relación que nosotros hemos tenido, ha sido lo máximo, ha hecho todo por mí, tomó el papel de madre”, indicó.

Gino Assereto asegura estar en una relación consigo mismo. Foto: Gino Assereto/Facebook

Jazmín Pinedo no quiere estar en una relación actualmente

Jazmín Pinedo también dijo no darse espacios para tener un novio actualmente, pues, al igual que Gino, necesita atenderse a sí misma.

“Siento que estoy pasando por momentos en mi vida donde estoy concentrada en mis metas personales y profesionales. Estoy tomándome tiempo para mí misma. Así como uno se da espacios para tener una relación, también se puede dar espacios para tener una relación consigo mismo y es lo que yo estoy haciendo. (...) Si me preguntan si quisiera tener pareja, la verdad, no”, sostuvo.

Jazmín Pinedo afirmó estar enfocada en sus metas personales y profesionales. Foto: jazminpinedo/Instagram

Jazmín Pinedo mantiene una relación cordial con Gino Assereto

El mencionado encuentro entre Jazmín y Gino terminó en un efusivo abrazo. “Yo a ella la quiero y le agradezco”, señaló el chico reality. “Somos familia, somos amigos, yo a él lo adoro, es un hombre maravilloso, muy bueno, muy noble”, contestó por su parte la modelo.

Ambos dejaron en claro que, a pesar de su separación, quieren llevar las cosas lo mejor posible por el bien de su hija. “A mí lo que más me importa es que tú seas feliz. Si él es feliz, si yo soy feliz, conmigo o con quien sea, nuestra gorda va a ser feliz”, dijo la presentadora.

Tiempo después, en mayo, la ‘China’ reafirmó como lleva su vínculo con su expareja. “Tengo que hablar con el papá de mi hija. No solo es mi ex. Claramente, tenemos una comunicación constante”, respondió al doctor Tomás Angulo en “En boca de todos”.

Jazmín Pinedo revela que tuvo un saliente tras terminar con Gino Assereto

La presentadora reveló que tuvo un nuevo romance tras acabar su relación de 7 años con el chico reality Gino Assereto. “Yo creí en el amor nuevamente, pero me duró bien poco”, señaló la conductora del programa “Más espectáculos” al comentar los halagos que hizo Yaco Eskenazi hacia su esposa, Natalie Vértiz, por su papel en la serie “Al fondo hay sitio”.