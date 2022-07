Ethel Pozo reveló que era rebelde en su adolescencia: “Me tatué una calavera a los 15”

Ethel Pozo mantuvo una conversación muy personal con Verónica Linares para su programa de YouTube “La Linares”. En la entrevista, la presentadora de “América hoy” habló sobre pasajes desconocidos de su vida, tales como sus años de adolescencia y cómo era su relación con su madre Gisela Valcárcel.

Cabe recordar que, la ‘Señito’ fue madre soltera muy joven y tuvo que criar a Pozo sola, algo que Ethel siempre recalca y agradece. Pese a esto, la conductora reveló que le sacó más de una ‘cana verde’ a Valcárcel mientras crecía.

¿Cómo era Ethel Pozo en su adolescencia?

La presentadora le contó a Verónica Linares que, actualmente, sus dos hijas están en una edad muy complicada, 15 y 13 años, respectivamente, y que no siempre puede comprenderlas pese a sus mejores esfuerzos.

“Son unos ángeles, pero son adolescentes. Nadie me libra de eso… Que pase pronto, que llegue ya la madurez”, comentó la conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

Por este motivo, Pozo se tomó un tiempo para reflexionar sobre sus propios años como adolescente y admitió que tuvo una fase de mucha “rebeldía”.

“Yo me hice un tatuaje, me pinté el pelo a escondidas a los 15… Me hice una calavera, fue terrible… La tapé con una rosa a los 18, después cuando maduré. Me duele demasiado para ponerle colores… Está en la espalda, en medio de la rebeldía, ya no sientes el dolor”, contó Ethel.

¿Cómo hizo Gisela Valcárcel para criar a Ethel Pozo durante la adolescencia?

La también influencer mencionó que ella no consideraría que fue tan “terrible” en sus años de juventud, pero que eso “tendrían que preguntárselo a mi mamá”.

Además, también dio detalles de los métodos que la conductora de “El gran show” usó para comunicarse de mejor manera con ella durante ese periodo de tiempo.