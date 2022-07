Bettina Oneto revela inédita anécdota con el salsero Frankie Ruiz: “Me enamoré perdidamente”

La reconocida actriz y comediante Bettina Oneto sorprendió al contar que tuvo un encuentro con el fallecido salsero Frankie Ruiz en Lima.

La anécdota se dio cuando el ‘Papá de la salsa’ tenía que brindar un concierto en nuestro país.

¿Cómo fue el encuentro entre Bettina y Frankie?

Según contó Bettina Oneto, Frankie Ruiz se encontraba haciendo una gira por el Perú en la década de los 80. Para entonces, ella logró pactar un encuentro en el departamento de su asistente.

Ese día el salsero tenía una presentación en Lima, pero estuvo a punto de incumplir el evento a causa del buen momento que compartía con la artista nacional.

“ Me enamoré perdidamente de Frankie Ruiz . Él tenía algunas presentaciones aquí (Lima), en uno de sus conciertos estábamos juntos. Incluso, casi olvida presentarse... mi asistente lo puede corroborar, el hombre me decía: ‘Oye Bettina, Frankie tiene show’, pero Frankie no se quería i r”, reveló Oneto, en una entrevista con RPP.

El salsero Frankie Ruiz se presentó en Perú en última vez en el año 1987. Foto: Difusión

Frankie Ruiz cantó 2 veces en Perú

Tras las declaraciones de Bettina Oneto, algunos fanáticos se han consultado sobre las veces que el conocido ‘Papá de la salsa’ Frankie Ruiz cantó en el Perú.

El cantante, que falleció en el año 1998, se presentó en dos oportunidades en Lima. La primera vez vino como cantante de la orquesta La Solución, en 1980.

La segunda ocasión fue el 31 de diciembre del año 1986. Frankie Ruiz decidió celebrar Año Nuevo en la capital peruana.