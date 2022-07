La cantante peruana Kiki Trefny, en las últimas semanas, ha ganado gran notoriedad gracias a la música y la actuación, ya que acaba de ingresar a la serie “Al fondo hay sitio” y estrenó en todas las plataformas digitales su single “Pa perrearlo”.

Apenas nos contestó la llamada telefónica, la artista expresó su orgullo por interpretar a la secretaria de ‘Tito’ en la serie y lograr traspasar las fronteras con su arte, en el que siempre trata de priorizar en el empoderamiento femenino.

Kiki Trefny ingresó a “Al fondo hay sitio”

—¿Cómo se dio tu preparación para ingresar al elenco de “Al fondo hay sitio”?

—Estudié Comunicación Audiovisual, eso me ha ayudado en mi carrera actoral y musical. Siempre he estado metida con todo lo que tenga que ver con el arte, me gusta mucho, he llevado talleres de actuación desde chiquita.

—La serie sale de lunes a viernes y eso demanda mucho tiempo. ¿Cómo has tratado con eso a la par de las grabaciones y tu música?

—Se me dio la oportunidad de ingresar a “Al fondo hay sitio” justo cuando ambos proyectos se daban (el de su nuevo tema). Tuve que encontrar un balance adecuado para darle la misma atención a la serie y a mi música. Si es algo que te gusta, tú encuentras la manera de hacerlo.

—¿Qué nos puedes contar de tu personaje?

—Es un papel bonito porque es bien femenino. Soy la secretaria de ‘Tito’, me llamo Ortega en la serie. Es un cambio distinto en la serie porque a los personajes los están llevando hacia un lado distinto a como los conocía antes la gente.

—Natalie Vértiz contó que pasó casting para “AFHS”, incluso Aaron Picasso dijo que hizo tres, aunque él no pudo entrar. ¿Cómo fue en tu caso?

—Sí, yo también hice casting. Fue a inicios de año, hice uno virtual y después de varios meses me llamaron para un pequeño papel en la serie. Me sorprendió porque ya había pasado un tiempo regular. Yo hice dos: uno de perfil y otro de actuación.

—¿Podría darse una historia sentimental con ‘Tito’ (Laszlo Kovacs) en la serie? ¿Te gustaría?

Eso en realidad estaría por verse y es de acuerdo también a la acogida que pueda tener (su personaje) en el público. En una serie que se graba con continuidad, todo puede pasar. A mí me encantaría seguir trabajando y que el personaje se desarrolle mucho más. Yo no tengo ningún inconveniente en tener un papel en la actuación. No me inhibe, no tengo ningún problema con eso.

Kiki Trefny hizo su primera aparición en el capítulo 7 de "Al fondo hay sitio". Foto: captura de América TV

—En las últimas semanas hubo muchas críticas contra el nuevo Jaimito (Jorge Guerra) y lo comparan con Aaron Picasso ¿Qué opinas acerca de los nuevos ingresos al elenco?

—Jorge Guerra es el nuevo actor de Jaimito. Cuando yo llegué a actuar, él fue uno de los primeros con los que me crucé. Sin conocerlo pude observar su desarrollo actoral y me pareció superbién. Me parece muy buena persona, es uno de los que con más he podido hablar (en las grabaciones). Está haciendo bien el papel desde su punto de vista. Me gustaría que le den una oportunidad.

—¿Lo de dar una oportunidad es para todo el elenco? La nueva temporada de “Al fondo hay sitio” ha tenido buenas críticas como también varios detractores.

Sí, para todos. Yo le diría al público que no está de acuerdo con algunas cosas que abra un poquito la mente para poder ver el arte de una forma más objetiva. A veces las cosas de las que menos esperamos son las que más nos sorprenden. Hay que darle la oportunidad antes de juzgar. El ser humano de por sí ya viene con muchos prejuicios. Sin tratar de chancar al artista. Si nosotros vamos a ponernos a tratar de complacer a todo el mundo, nunca vamos a llegar a nada.

Kiki Trefny se dedica a la música y la actuación. Foto: Instagram/@kikitrefny

Kiki traspasa fronteras con música

Kiky es una de las artistas peruanas que ha logrado cruzar fronteras con su música, ya que tiene gran aceptación en países como México, Estados Unidos y Colombia. Incluso, las radios aztecas denominaron a su arte como “la evolución de la música urbana”.

—Sorpresivamente, el estreno de tu nuevo tema “Pa perrearlo” coincidió con el mismo día en el que apareció tu escena en “Al fondo hay sitio”.

—Estoy muy emocionada por ambos proyectos en los que estoy. Justo el 30 de junio lancé el tema que ya se puede encontrar en todas las plataformas digitales. El tema es muy distinto, es un reguetón old school y tiene algo de rap, algo que no he escuchado antes en Perú.

—¿Cómo se llevó a cabo la producción del nuevo single?

—Tuve que encontrar un balance adecuado. Yo lo he dirigido, hice el guion y toda la parte de postproducción. En esta oportunidad yo misma he editado el videoclip. Literalmente este proyecto es mi bebé, he hecho prácticamente todo, desde la creación de la música, aunque sí he tenido apoyo.

—En tu caso, ¿cómo afrontas las críticas?

—No es tan fácil poder hacerle entender al espectador cómo funciona tu carrera. Yo hago reguetón urbano, pero —como luzco más femenina y soy rubia— esperan que sea como Tini, eso es lo que más me escriben en mis redes sociales. Me ha pasado que he tenido detractores que me han dicho cómo debo vestir. En mi caso, yo hablo del empoderamiento femenino. Me gusta el llevar la feminidad de la mano con la fuerza.