Zully Pinchi sobre presunto romance con Vizcarra: “He salido con hombres más interesantes y famosos”

Zully Pinchi minimizó por completo a Martín Vizcarra. La excandidata al Congreso se refirió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el expresidente moqueguano y sorprendió al restarle importancia, pues aseguró que ha salido con hombres que son “más interesantes y famosos” que él.

Además, la expostulante dijo que nunca se metería con un hombre comprometido porque no quiere recibir las “sobras”.

Zully Pinchi resta importancia a Vizcarra

Zully Pinchi se refirió a la polémica en la que estuvo envuelta en los dos últimos meses por el presunto romance que tuvo con el expresidente Martín Vizcarra, quien está casado. Su cercanía se conoció tras la filtración de unos chats en los que ella supuestamente le dice “bebito” y “fiu fiu” al exmandatario. Tanta repercusión tuvo el tema que incluso el productor Tito Silva creó la canción “Mi bebito fiu fiu”.

Ante este hecho, la exaspirante contó que en el pasado salió con hombres que serían mucho más interesantes y famosos que el exmandatario.

“Aprendí que al entrar en política me puede pasar de todo, porque antes de estar aquí a nadie le interesaba con quién salía o con quién no, y he salido con hombres más interesantes y más famosos del que me están vinculando (refiriéndose a Vizcarra). Es que si dijera qué tan importantes son y hasta más que él…”, afirmó Pinchi en una reciente entrevista para Trome.

Zully Pinchi y Martín Vizcarra. Foto: difusión

Zully asegura que no estaría con alguien comprometido

Zully Pinchi también negó que sea capaz de iniciar un vínculo amoroso con un hombre comprometido porque no quiere recibir solo las “sobras”.