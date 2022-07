Zully Pinchi revela que sufrió infidelidad de su expareja: “No tomó con seriedad el compromiso”

Zully Pinchi se ha convertido en uno de los personajes más pintorescos de la política peruana en las últimas semanas tras el rotundo éxito del tema “Mi bebito fiu fiu”, el cual fue inspirado en un poema que ella redactó en el 2014 y que hace no mucho fue vinculado afectivamente a Martín Vizcarra, con quien habría protagonizado un caso de infidelidad.

Luego de haberse presentado en diversos programas de televisión para argumentar que ella no tuvo mantuvo un romance con el expresidente Martín Vizcarra, la excandidata al Congreso por Somos Perú ha decidido revelar pasajes poco conocidos de su vida en el plano amoroso.

Zully Pinchi revela cómo es la relación que mantiene con su exesposo

Como se recuerda, ella contrajo matrimonio con el director general de UCI, Miguel del Castillo; sin embargo no supieron resolver las diferencias que tenían y decidieron finalizar su relación.

“Estaba felizmente casada (con Miguel del Castillo), porque tú sabes que luego el amor se acaba, hay incompatibilidad de caracteres y luego las cosas ya no funcionan. Entonces, lo mejor es apartarse en el momento correcto para que haya respeto y cordialidad, que es lo que hasta el día hay con mi exesposo”, señaló Pinchi al referirse al tipo de vínculo que mantiene con el hijo del parlamentario Jorge del Castillo.

Zully Pinchi se casó con Miguel del Castillo. Foto: Instagram

En ese contexto, la figura pública confesó que está en proceso de divorciarse de su expareja.

Zully Pinchi fue víctima de infidelidad

Más adelante, la política hizo reveladora confesión sobre su matrimonio con Miguel del Castillo al ser consultada sobre si alguna vez había huido de alguien que se encontraba comprometido. Al respecto, Zully Pinchi mencionó que del único lugar del que se apartó en el momento que consideró oportuno fue de su relación de casada con el también administrador.

“(Miguel del Castillo) fue infiel y me dolió muchísimo su infidelidad porque me casé enamorada y con la consigna que sea para siempre, pero no todos tomamos con la misma seriedad el compromiso y en mi caso fue así, pero ya está, no hay que hacer un drama. Siempre me voy a quedar con lo bonito que hubo”, aseguró la empresaria.

Zully Pinchi recalcó que su expareja Miguel del Castillo no tomó con seriedad y respeto su matrimonio. Foto: Zully Pinchi/Instagram

Dicho esto, Zully Pinchi recalcó, una vez más, que no iniciaría una relación sentimental con una persona casada o con un romance vigente, como es el caso del exmandatario Martín Vizcarra Cornejo.