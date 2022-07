Zully Pinchi no para de hacer noticia: luego de su controvertida entrevista con el conductor de “Amor y fuego”, Rodrigo González (de la cual tuvo que ser retirada), ella ha dado declaraciones a un medio local donde explicó por qué hizo mención al “pionono de vitrina” en su tan comentado poema “Las noches que te soñé”, que fue escrito en 2014 y evidentemente no era para el expresidente Martín Vizcarra, ya que en aquel momento todavía no se conocían.

Zully Pinchi asegura que ha salido con hombres más interesantes que el expresidente Martín Vizcarra. Foto: Composición LR / Difusión

La empresaria, originaria de Chimbote, recordaba con este poema los dulces que veía al salir del colegio, en una bodega que tenía una vitrina con pie de limón, crema volteada y el famoso pionono. “Ahí estaba el pionono, uno de mis postres favoritos. La metáfora por el pionono es que lo sentía como un abrazo, por lo que estaba enrollado con el manjar blanco, envolviéndote, albergándote, dándote cobertura, así lo veía”, recuerda la política.

El origen de los poemas

Según el experimentado periodista Jaime Bedoya, el poema “Las noches que te soñé” de Zully Pinchi fue escrito por el Día de San Valentín del año 2014, dentro de un conjunto de otras poesías que la hoy considerada amiga del expresidente Vizcarra había elaborado para un hombre que amó mucho en aquellos años.

“Este amor se enreda entre mis tímidas venas y mis dulces arterias, entre tanto frenesí, envuélveme como un tornado, empápame como caramelo de chocolate y enróllame como azúcar en polvo en un pionono de vitrina, moja mis pies con lluvia de mi verano, tómame que mis océanos son infinitos (…)”, reza parte de la obra.

“He salido con hombres más interesantes”

La excandidata al Congreso se refirió a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el expresidente moqueguano y sorprendió al restarle importancia, pues aseguró que ha salido con hombres que son “más interesantes y famosos” que él.

Además, la expostulante dijo que nunca se metería con un hombre comprometido porque no quiere recibir las “sobras”.