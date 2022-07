Ethel Pozo se vio afectada por la etapa de vedette de Gisela Valcárcel: “Me chocó, era chiquita”

Ethel Pozo dio su salto a la fama con su llegada a la conducción de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” y posteriormente a “América hoy”, donde comenta las últimas incidencias de la farándula local junto a Janet Barboza, Brunella Horna y Edson Dávila. Sin embargo, hasta la fecha, la figura de TV ha sabido mantener en reserva ciertos aspectos de su vida íntima, en especial de su niñez o su adolescencia.

Para develar detalles de su vida personal cuando era infante, la hija de Gisela Valcárcel concedió una entrevista a Verónica Linares para su canal de YouTube “La Linares”.

Ethel cuenta que Gisela Valcárcel no acudía a sus actuaciones

Ahí, Ethel contó que su madre estuvo ausente en gran parte de su etapa estudiantil y no pudo asistir a varias de sus actuaciones escolares debido a que Gisela Valcárcel tenía una agenda muy apretada al trabajar en la televisión.

Sin embargo, ‘la Pozo’ nunca le reclamó nada, pues entendía que su progenitora trabajaba duro y parejo para sacar adelante a su familia.

“Mi mami tuvo que sacar adelante a toda una familia. (...) Yo lo tomaba todo a la broma, me decía: ‘Ethel, ¿puedo pagar a la Apafa una multa por no llegar a las reuniones?’, porque nunca iba. Nunca estuvo. En las actuaciones estaba mi tía Martha e hicieron una buena dupla, mi mamá y mi tía”, contó Ethel mientras se secaba las lágrimas.

Ethel Pozo recuerda la etapa de vedette de su madre

En otro momento, Ethel Pozo recordó cómo fue la etapa de vedette de su progenitora, un acontecimiento de gran impacto en su vida.

“Sábados y domingos se dedicaba mucho a mí, íbamos al rancho... Eso sí, los fines de semana nos íbamos de gira, yo conozco todo el Perú por mi mamá, con todo café teatro”, señaló en un inicio. “¿Y que decías cuando tu mamá estaba en tanga?”, le consultó Verónica Linares.

En seguida, Ethel respondió: “ Me chocaba, ¿sabes? Yo recuerdo que una vez estaba en tanga y se levantó la falda y yo veía como un hilo, un bikini y mi mamá me enseñaba que era una licra color carne, pero para mí era piel.