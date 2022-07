La modelo Cindy Marino fue invitada al programa de YouTube que tienen Gonzalo Núñez y Erick Osores, con motivo del constante éxito que está teniendo el FBC Melgar, club del que ella es hincha. Sin embargo, tuvo una ingrata sorpresa al observar la actitud machista del primer presentador. La artista estaba comentando acerca de fútbol y temas diversos, cuando anunció el lanzamiento de su propio canal en YouTube.

La modelo Cindy Marino tuvo un incidente muy amargo con el periodista deportivo. Foto: composición Jazmín Ceras/LR/Instagram

Tras ello, Núñez le hizo comentarios sexistas en los que se refiere a su físico, luego de que ella le mencionara su secreto para poder mantenerse en línea sin hacer ejercicios. “De una u otra forma se queman calorías”, declaró Marino, y acto seguido Gonzalo dijo: “Hasta en un cuarto puedes hacer sentadillas contra la pared (…), sacas ‘yucas’”, lo que causó el malestar de la también exbailarina.

Expresó su incomodidad a Osores

“Ay... no... ¡Ya pues, ya!”, respondió Marino, quien tocó el hombro del otro presentador, Erick Osores, para hacerle notar que estaba haciendo un comentario inapropiado y machista. “Está bien que sea algo normal, natural, pero ya pues. Encima te tengo acá (en la oreja) ¿Cómo vas a decir eso? No me quiero imaginar. Ay, no. ¡Basta! Que lo saquen a él (Gonzalo Núñez). ¡Adiós, Gonzalo! Erick, (Núñez) se excedió”, pronunció.

Gonzalo Núñez rechazó a Claudio Pizarro

Durante su programa radial, el hombre de prensa mostró su rechazo por el encuentro de despedida a Claudio Pizarro, e incluso, tildó de “bodrio” este cotejo que se jugará en Alemania. “¿En serio lo has programado? ¿El bodrio ese lo vamos a transmitir? ¿Quieren perder audiencia (de manera) abismal?”, manifestó el controvertido locutor.

“Yo como director me opongo rotundamente, porque no interesa a nadie. Yo voy a pasar por encima del productor”, agregó el periodista, quien varias veces en el pasado ha demostrado su antipatía por el llamado “Bombardero de los Andes”.