Briela Cirilo: ¿quién es la cantante que sorprendió en las audiciones de “La voz Perú” 2022?

Briela Cirilo es una intérprete peruana que ha intentado abrirse paso en el competitivo mundo de la música a través de los programas de canto, en los que recientemente se volvió tendencia.

Su esfuerzo parece estar cosechando frutos porque es parte de la delantera de un famoso grupo salsero. Conoce todos los detalles de esta joven intérprete.

¿Quién es Briela Cirilo?

Es una joven intérprete de 25 años e inició en el canto desde que tenía nueve años. Su gusto por la música la ha llevado a estudiarla como carrera en la universidad.

Actualmente, se dedica a la salsa y es parte del grupo Son Tentación. Paula Arias, dueña de la orquesta, tiene palabras de elogio para Cirilo, ya que admira su preparación para “lanzarse a la cancha” desde el primer momento.

“ Llegó en un momento muy esperado porque necesitábamos ese talento. El primer casting que tuvimos con ella fue completamente en vivo ”, reveló Paula Arias, fundadora de la banda salsera.

¿Cuáles fueron los mayores desafíos de Briela Cirilo en el mundo de la música?

Ella admite que fue difícil manejar los desgastantes horarios que todos los salseros están obligados a cumplir con sus clases en la universidad.

“ No podía tener un equilibrio al comienzo. Era muy cansado, los horarios eran relativos. Aquí te puede salir un evento de un día para otro y tienes que estar ahí. Tenemos prensa, tenemos radios y tenemos que correr de aquí para allá… ”, explicó Briela.

¿Cómo fue la participación de Briela Cirilo en “La voz Perú”?

La cantante se presentó en el conocido show de interpretación de Latina buscando que uno de los entrenadores le dieran el voto de confianza y voltearan su silla por ella.

Son Tentación envió vibras positivas a su compañera en las audiciones a ciegas de “La voz Perú”. “Ella ya tiene que sentirse una ganadora y una ‘tentación’ al 100%”, alentó Arias.

Además, esta no fue la primera participación de Briela en el concurso, ella intentó pasar el casting en el año 2014.

“ No tenía, en ese momento, los recursos que hubiese querido y no logré pasar las audiciones a ciegas. Ahorita estoy en una minirevancha para sacarme el clavo…Ahora estoy aquí como Briela, para que me conozcan y vean todo lo que puedo hacer sobre ese escenario ”, declaró la integrante de Son Tentación.

Cirilo sorprendió con una muy buena interpretación de “Lovin’ you”, ya que logró que todos los entrenadores voltearan. Ellos admiraron el gran rango vocal que la joven manejaba.

Al instante, Daniela Darcourt recordó que ella era parte de “Son Tentación”, donde la intérprete de “Adiós Amor” también inició su carrera.

“Conozco a Briela hace muchos años y, como lo he dicho millones de veces, estoy orgullosa de ver a mis amigos crecer, de ver a gente que salga de una agrupación maravillosa, como es Son tentación, que en su momento también me dio la oportunidad de crecer y de brillar. Ella está ahora con su nombre propio de venir a defender su maravillosa y potente voz, de dejar esa delantera increíble y decirle al país entero: vengo a defender lo que hago ”, dijo muy emocionada Darcourt.

Briela halagó a todos los entrenadores, con especial énfasis en Eva Ayllón, cuya música “la había acompañado en la adolescencia”, pero terminó quedándose en el equipo de Noel Schajris.