¿Qué fue de Karina Calmet y por qué no volvería a ser Isabella en “Al fondo hay sitio”?

Karina Calmet se ganó el cariño del público con su interpretación de Isabella Picasso Maldini en “Al fondo hay sitio”. La actriz sorprendió con su actuación de una mujer adinerada que reside en Lima.

Tras el retorno de la serie a la TV, muchos de sus fanáticos han pedido el retorno de la actriz a la pantalla chica. Repasamos que ha sido de la vida de Calmet en los últimos años y revelamos la razón por la que definitivamente no volvería a la producción.

Karina Calmet interpretó a Isabella Picasso Maldini en “AFHS”

Karina Calmet ingresó a la serie “Al fondo hay sitio” en el año 2009, desde su primera temporada hasta la octava. Su personaje rápidamente ganó protagonismo por su excéntrica forma de personificar a una mujer ‘pituca’.

En la serie, la actriz llegó a popularizar su frase “Oh my”, que hasta en la actualidad es usada en varias parodias.

“Al fondo hay sitio” despide a Karina Calmet

“Al fondo hay sitio” regresó a la televisión luego de 6 años con algunos de sus personajes más representativos. Sin embargo, la ausencia de algunos llamó la atención, entre ellos estaba Karina Calmet.

Uno de los momentos más emotivos del primer capítulo se dio cuando Francesca Maldini (Yvonne Frayssinet) abrazó con nostalgia la fotografía de su hija Isabella Picasso (Calmet).

Como se recuerda, al final de la octava temporada de la teleserie, Isabella fue asesinada por Carmen Llanos, la madre de Claudia Llanos, mejor conocida como ‘Mirada de tiburón’.

Karina lamenta no poder actuar por los estereotipos

Tras el estreno de la nueva temporada de “Al fondo hay sitio”, varios fanáticos han pedido el regreso de Karina Calmet a la pantalla chica, pero esto no sería posible.

En el año 2018, la actriz publicó un sorpresivo comunicado en su cuenta de Twitter en el que anunciaba que se distanciaba de la actuación por los estereotipos que existían en las producciones nacionales.

“Al tener el prototipo de mujer blanca, en Perú he tenido papeles limitados a mujeres frívolas en novelas. Con tristeza, acepto, me he despedido ya de la carrera de actuación en Perú. Mi vida y mi fortaleza la dedicaré a servir”, escribió.

Karina habría tenido rencillas con el elenco de “Al fondo hay sitio”

En una entrevista con el productor Ricardo Morán, la actriz Karina Calmet reveló que tuvo algunas rencillas con el elenco de “Al fondo hay sitio”.

La artista contó que algunos de sus colegas le aplicaron la ‘ley del hielo’ durante las grabaciones de la serie por diferencias políticas que tenía con sus compañeros, las cuales se produjeron en Twitter.

Karina vuelve a dar ‘vida’ a Isabella Picasso en TikTok

La serie “Al fondo hay sitio” ha calado fuertemente en el público peruano, así como las frases que dejó. Una de ellas es la de “Oh my”, que continuamente pronunciaba Karina Calmet.

En el presente, la actriz es muy activa en su cuenta de TikTok. Justamente en esa plataforma volvió a dar vida a Isabella Picasso en un video en el que trataba el tema de la pandemia de la COVID-19. Fiel a su estilo, Calmet expuso como sería una persona ‘pituca’ que contrajo la enfermedad.

“A mí no me dio COVID, a mí me dio ‘Oh my-cron’, que es el ‘pinky’ COVID”, fue una de las frases que más reacciones causó en los cibernautas.