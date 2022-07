Yahaira Plasencia demandará a todo aquel que la acuse de impedir el retorno de Pancho Rodríguez

No está para bromas. Yahaira Plasencia publicó un comunicado en sus redes sociales en el que señala lo hastiada que está de ver su nombre en el caso Pancho Rodríguez, ex chico reality que no puede ingresar al Perú porque su carnet de extranjería fue cancelado por Migraciones durante cinco años.

El motivo por el que involucran a la salsera se basa en que el deportista chileno asistió a su fiesta cuando en Perú regía una medida de aislamiento social por la pandemia del COVID-19, por lo que habría infringido el Decreto Legislativo N.º 1350.

Sin embargo, recientemente, Yahaira Plasencia denunció que varias personas la acusan de ser la que impide el retorno de Pancho Rodríguez. Por ello, reveló que ha empezado a tomar acciones legales contra todo aquel que la difame y “mancille su honor”.

El comunicado de Yahaira Plasencia

“Se ha tomado mi nombre (…) y señalado como responsable de un problema legal que mantiene el Sr. Francisco Rodríguez. Ante ello, quiero aclarar que mi persona no tiene ni ha tenido ningún tipo de injerencia en dicho procedimiento administrativo”, se lee en un comienzo.

Yahaira Plasencia precisó que se encuentra trabajando para seguir creciendo en su carrera artística y por ello no puede ignorar estos comentarios. “No me puedo permitir tener una conducta neutral frente a este tipo de comentarios injustos, calumniosos y difamatorios”, se agrega.

“Vengo ejerciendo mi derecho en las vías legales que correspondan en contra de las personas que han utilizado mi nombre con el ánimo de mancillar mi honor , y que haré lo mismo contra todo aquel que deje entrever que me encuentro involucrada en el problema legal del Sr. Francisco Rodríguez”, concluye el pronunciamiento.

¿Por qué Pancho Rodríguez asegura que su caso ha presentado irregularidades?

El exparticipante de “Esto es guerra” se comunicó con “Amor y fuego” para dar detalles de su situación y sorprendió a los conductores con sus declaraciones. Pancho Rodríguez aseguró que detrás de su salida del Perú se encontraría un conocido excongresista, que según refiere sería Paul García, a quien no le gustó que él sea relacionado con Yahaira Plasencia, pues supuestamente el exparlamentario salía con ella.

“Al final, cuando las cosas empezaron a calzar, me di cuenta de que era verdad. Para ser más exacto, esta persona es un excongresista. Yo no sé por qué se la agarró conmigo. Este es un tema de mal ego. Yo no me metí en un matrimonio. Ni siquiera ellos dos habían oficializado”, comentó.