La Fiscalía tiene pruebas que favorecerían a Rodrigo Cuba, afirma Magaly Medina

Rodrigo Cuba no podrá ver a su hija hasta que termine de ser investigado por el Ministerio Público por el presunto caso de agresión sexual. Sin embargo, la conductora Magaly Medina reveló que el futbolista tomará una accción ante el Poder Judicial para defenderse y, de esa manera, recuperar a su pequeña, fruto de su relación con Melissa Paredes.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la situación de Rodrigo Cuba?

Según la conductora de “Magaly TV, la firme”, el ‘Gato’ Cuba presentará una apelación para revertir la orden de alejarse de su hija. Además, afirmó que el futbolista saldría librado de este problema legal y podría volver a su pequeña porque existen pruebas a su favor. Recordemos que la orden de restricción indica que el jugador del Sport Boys no puede acercarse a ella desde una distancia de 100 metros.

“En este documento que nosotros tenemos acá, el ‘Gato’ Cuba aparece como el agresor, que fuerte ese término. Sabemos, de muy buena fuente, que este lunes va a apelar esta medida porque, al parecer, el Poder Judicial, la Fiscalía que está investigando este caso ya tiene en sus manos pruebas que limpiarían de polvo y paja a Rodrigo Cuba ”, expresó la conductora.

Opinó que el caso debe resolverse rápidamente por el bienestar de la menor. “Ya tienen un informe según nos contó el abogado de Rodrigo Cuba, en el informe del pediatra no hay ningún tipo de daño físico tal como señalará la acusación, es una acusación tan fuerte la que se le ha hecho”, sostuvo.

¿Qué indica la orden de restricción contra Rodrigo Cuba?

La orden de restricción contra Rodrigo Cuba indica que el futbolista no podrá acercarse a su hija durante el tiempo que sea investigado. Deberá llevar terapia psicológica y no podrá cometer ningún acto que atente contra la integridad física, psíquica y emocional de la pequeña. Si no cumple con las medidas impuestas por la jueza, sería detenido y llevado a prisión.