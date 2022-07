Magaly Solier: ¿a qué se dedica desde su éxito con “La teta asustada”?

Magaly Solier ha dado de qué hablar luego de una serie de acusaciones que ha intercambiado con el padre de sus hijos, quien ahora tiene la tenencia de los niños. Sin embargo, Solier denunció que su esposo la golpeaba y que eso habría provocado que sufriera un aborto.

Pese a estar atravesando un momento difícil a nivel personal, su carrera sigue creciendo y cosechando éxitos internacionales. Conoce aquí un poco más de la trayectoria artística de Magaly Solier.

¿Qué pasó con la carrera de Magaly Solier luego de “La teta asustada”?

La actriz ayacuchana saltó a la fama con el innegable éxito de la película de Andrea Llosa, que sigue siendo la única cinta peruana nominada a los Premios Oscar.

Luego de eso, siguió trabajando en proyectos fuera del Perú, como la película belga-germano-neerlandesa “Altiplano”, que fue obtuvo reconocimientos en el Festival de Cine de Bangkok.

Además, en el 2009 grabó la cinta española “Amador”. Un año después, partió a La Paz para rodar su sexta película “Blackthorn”, en la que comparte créditos con reconocidos intérpretes como Sam Shepard, Eduardo Noriega y Stephen Rea.

El mencionado largometraje español la convirtió, además, en la primera actriz peruana en obtener papeles protagónicos en producciones europeas.

“ Me siento muy afortunada de ser peruana, madre campesina (...) Me siento afortunada de rodearme de personas que me quieren, aprecien, adoran ”, dijo la actriz a La República.

Su carrera la llevó a Chile, donde filmó “Ñusta Huillac, la tirana”. Pero esta no sería la única película que grabaría en el país sureño, sino que también estrenó “Alfonsina y el mar”, largometraje que coprotagonizó con la diva del cine italiano Lucía Bosé, madre del famoso cantante Miguel Bosé.

Sus trabajos más reconocidos en nuestro país fueron “Magallanes”, del director Salvador del Solar, en el año 2014; “Retablo”, dirigida por Álvaro Delgado Aparicio, del 2019; y “Lina de Lima”, estrenada en marzo de este año.

“ Quiero seguir trabajando como madre campesina, como mujer peruana, como artista. No sé si tengamos más oportunidades, pero en Perú sabemos muy bien que las mujeres del Ande no tenemos tantas oportunidades aquí en nuestro país, no tenemos nada y tenemos que salir a otros países a trabajar ”, reveló la protagonista de “Amador”.

¿Magaly Solier también incursionó en la música?

En marzo de 2009, la actriz lanzó su primer disco titulado “Warmi”, con temas en quechua compuestos por ella misma. Fue el disco más vendido de ese año y premiado como Mejor Disco Música Peruana/Fusión en los Premios Luces.