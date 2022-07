Magaly Medina revela por qué fue internada y qué tipo de exámenes médicos se hizo

Magaly Medina preocupó a sus fans al anunciar que había sido internada en una clínica y que no estaría en vivo durante su programa “Magaly TV, la firme”. La conductora reveló que el médico le encontró “algunos problemitas”, por lo que pasó por el quirófano. En las redes sociales, muchas personas especularon que se trataba de una nueva cirugía estética; sin embargo, ella aclaró estos rumores.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su estado de salud?

La presentadora de ATV explicó que se realizó dos exámenes médicos. Durante el proceso, le diagnosticaron unos pólipos que fueron extraídos para ser estudiados y ahora está a la espera de los resultados.

“Por orden del doctor me hice la endoscopia y colonoscopia. El galeno quería revisar algunas cosas porque me quejo siempre, ya le había hecho estas pruebas a Alfredo (Zambrano, su esposo), lo que pasa es que a mí me encontró varios pólipos y algunos bastante preocupantes , pero vamos a esperar el resultado de la biopsia, no hay que adelantarnos”, expresó para Trome.

“Como fueron varios los pólipos que me extrajeron , por eso me quedé en la clínica internada y lo anuncié en mis redes antes de que empezará mi programa”, indicó.

¿Cómo anunció Magaly Medina que fue internada?

Al ser internada en la clínica, Magaly Medina se pronunció a través de sus historias de Intagram. Allí, lamentó no poder estar con su público la noche del jueves 7 de julio.

“Hola, buenas noches, quiero contarles que hoy no voy a estar en vivo en el programa por orden de mi médico. Esta mañana vine a hacerme un examen que se hace bajo anestesia y en quirófano y durante el procedimiento encontró algunos problemitas”, mencionó.

Magaly Medina regresó a la televisión tras ser dada de alta

Luego de ser dada de alta, Magaly Medina volvió a presentarse en vivo en el set de su programa “Magaly TV, la firme”. Se mostró feliz al revelar que la edición grabada que transmitió el canal superó en sintonía a su competencia. “Lideramos en el rating, se los agradezco muchísimo, gracias por esperarnos”, señaló la conductora.