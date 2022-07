Flor Polo y Néstor Villanueva ya iniciaron su proceso de divorcio: “Gracias a Dios ya firmó”

Florcita Polo se encuentra más feliz y esperanzada que nunca luego de que ella y Néstor Villanueva hayan firmado el documento, el último 8 de julio, que da inicio oficialmente al trámite de divorcio en la Municipalidad de Surco.

El cantante finalmente concretó la solicitud que su expareja hacía desde hace ocho meses, cuando se oficializó su separación. La presión mediática, la fallida promesa a Magaly TV y el supuesto pedido de 20.000 soles al programa para comenzar el trámite habrían sido los factores que terminaron por empujar la decisión del cumbiambero.

Florcita Polo y Susy Díaz conversaron con las cámaras de la ‘Urraca’ para expresar su emoción sobre este avance, que pronto convertiría a la hija de la excongresista en soltera legalmente. “Gracias a Dios ya firmó. Lo mejor para los dos”, expresó Flor.

Flor Polo y Susy Díaz celebran que se haya completado la solicitud de divorcio. Foto: captura de Magaly TV

¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de divorcio de Flor y Néstor?

Ysrael Castillo, abogado de Flor Polo, también participó en la nota de Magaly TV y comentó qué sigue en este proceso legal.

“Va a entrar la solicitud, ya nos dieron fecha. El 14 de julio se va a ingresar y después de eso van a fijar una audiencia, que es una audiencia de ratificación, y de ahí se va a emitir un acta de ratificación”, comentó el letrado.

Asimismo, revelaron que, en un lapso de dos meses, la empresaria finalmente volvería a ser soltera, a menos de que el cantante no asista a la audiencia o no firme el acta de divorcio; sin embargo, Flor Polo y Susy están esperanzadas de que ello no ocurra.

“La vida no se acaba. Si las cosas no se dieron, fue porque Dios no quiso y tal vez más adelante se vive una historia más bonita”, expresó la hija de Augusto Polo Campos.

¿Por qué la primera solicitud que firmó Néstor Villanueva no tenía validez?

Como se recuerda, el último 27 de junio, Néstor Villanueva conversó con la reportera de “Día D” para denunciar a Flor Polo de supuestamente haber maltrato psicológicamente a su hijo mayor, pero también para firmar lo que parecía ser los supuestos papeles de divorcio. El cumbiambero firmó frente a las cámaras.

Sin embargo, más tarde, Ysrael Castillo dijo no tener conocimiento de dicho documento. En esa misma línea, Magaly TV reveló que ese papel no daba por concluido el proceso de divorcio, como lo mencionó la reportera de aquel programa dominical.

“Eso es mentira, a veces los reporteros tenemos que investigar. Esa es una solicitud que se dirige al notario donde firman los dos cónyuges, es una primera solicitud. Luego de pagar una tasa, el notario evaluará los documentados presentados como la conciliación, donde hablan de la pensión alimenticia y el régimen de visitas”, dijo al inicio Magaly.

“Cuando esté listo, llaman a una audiencia, donde ambos firman la escritura pública. Después de dos meses, cualquiera de los dos puede solicitar el divorcio. El trámite es rápido”, continuó.