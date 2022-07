Ethel Pozo advierte que no perdonaría una infidelidad de Julián Alexander

En el mundo de la farándula, los ampays por infidelidad son el pan de cada día. “América hoy” es uno de los programas que comenta estos sucesos, y ahora que una de sus conductoras, Ethel Pozo, se va a casar, sus fans le preguntan qué haría si se entera de que su novio sacó los pies del plato.

Como se sabe, la hija de Gisela Valcárcel está comprometida con el director de Del Barrio Producciones, Julián Alexander. Los planes para el matrimonio parecen ya estar enrumbados, incluso Ethel reveló que pidió un préstamo al banco para el evento, y se presume que costaría alrededor de 150.000 dólares.

Pero qué pasaría si antes de que la pareja una sus vidas en sagrado matrimonio, uno se entera de que le fueron infiel. Ethel Pozo respondió en sus redes si llegaría a perdonar esta deslealtad. “No creo, pero he aprendido con los años a ‘nunca digas nunca’, así que no creo”, contestó.

Ethel Pozo conversó con sus seguidores mediante la casilla de preguntas y respuestas en Instagram. Foto: Ethel Pozo/Instagram

Detalle de la boda de Ethel Pozo y Julián Alexander

Ethel Pozo sorprendió cuando reveló que se comprometió con Julián Alexander a tan solo cuatro meses de haber iniciado la relación. La pedida de mano se dio en Cancún, México, cuando pasaban unas vacaciones familiares.

Ahora, la pareja organiza su boda, la cual se llevará a cabo en el fundo Haras Doña Colorada, ubicada en Pachacamac. Asimismo, el lujoso local estaría valorizado en 3.000 dólares y con un montaje que superaría los 30.000 dólares.

Sobre el vestido, Ethel Pozo usaría dos trajes, los cuales habrían sido cotizados por Pronovias, una exclusiva marca de vestidos para novias en Barcelona, España. El principal costaría 5.000 dólares y el segundo alcanzaría los 3.000 dólares. Toda esta información fue revelada en el programa Magaly TV, la firme.

¿Cómo Ethel Pozo conoció a Julián Alexander?

La cupido en esta historia de amor es la actriz Melissa Paredes, ya que fue ella quién se los presentó porque conocía a Julián Alexander, de Del Barrio Producciones, cuando protagonizaba la telenovela Dos hermanas.

Julián Alexander trabaja junto a su media hermana Michelle Alexander. “Era el director de Melissa Paredes (en ‘Dos hermanas’) y ella me lo presentó. A veces me pongo a pensar que, si no hubiera trabajado con Meli, no lo hubiera conocido”, indicó a Trome.

Ethel Pozo se casará muy pronto con Julián Alexander. Foto: Lapozo/Instagram

Pese a ser dos personajes que siempre estuvieron relacionados con la farándula, aseguran no haberse cruzado antes. “Le he preguntado si alguna vez nos hemos cruzado en la vida y me dice que no, nunca nos hemos visto, ni sabía que Michelle tenía un hermano”, agregó.