Andrea San Martín denuncia acoso por parte de los medios: “Hay cámaras afuera de mi casa”

Todo hace indicar que Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez podrían ponerle fin a su enfrentamiento legal y mediático por la tenencia de su hija luego del anuncio hecho por la propia modelo. La madre de dos hijas comunicó a sus seguidores y a la opinión pública que había llegado a un acuerdo con su expareja para recurrir a un guía profesional que los ayude en su caso.

“Si bien es cierto que el padre de mi menor hija y yo hemos decidido recurrir a una guía profesional, conjuntamente con nuestra hija, con el fin de cuidar, proteger y velar por la integridad de ella y, a su vez, poder sobrellevar de la mejor manera dicha situación, una de las peticiones principales de las profesionales a cargo es de ejercer nuestro derecho a la privacidad y no exposición de ninguna parte”, indicó en la primera parte de su comunicado.

Andrea San Martín denuncia acoso por parte de los medios

Otro hecho que llamó la atención en el texto de Andrea San Martín fue el acoso de los medios de comunicación, que la esperan con cámaras a las afueras de su casa. La conductora y modelo entiende que es una figura pública, pero pidió a los reporteros respetar la privacidad de ella y su familia.

Comunicado de Andrea San Martín. Foto: Instagram/mama.porpartidadoble

“ Quiero poner en conocimiento que hay diversas cámaras de televisión en este momento afuera de mi casa. Entiendo que pueda ser un tema de interés para la prensa, pero vuelvo a solicitar a los medios de comunicación que se respete dicha decisión, ya que existe un compromiso de por medio que se debe cumplir a beneficio de nuestra menor hija, el cual vengo invocando desde hace un tiempo atrás”, precisó.

Juan Víctor reclama a Andrea San Martín por no ver a su hija

Luego de que Andrea San Martín revelara en el programa de Magaly Medina que Juan Víctor no le pasa pensión a su hija desde el mes de marzo, el expiloto afirmó haber recibido una serie de mensajes en sus redes sociales. Por ello, Sánchez aseguró que el dinero es algo que se puede recuperar, pero que el tiempo que no ve a su niña no.

7.7.2022 | Historia de Juan Víctor Sánchez. Foto: Instagram/juanvictors_

“Un cordial saludo a las personas indignadas por los tres meses de pensión que no se han depositado, pero es dinero y se puede pagar. Un futuro abrazo a aquellas personas que se dan cuenta de que los siete meses que me apartaron de mi hija jamás se recuperarán. Y su estabilidad emocional, ¿qué?”, precisó.