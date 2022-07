Tigresa del Oriente asegura que es la descubridora de Tito Silva: “Antes era un incógnito”

Tito Silva continúa dando de qué hablar tras su éxito con “Mi bebito fiu fiu”. Ahora, la popular Tigresa del Oriente asegura que fue ella quien descubrió al DJ peruano y lo hizo conocido en las redes sociales gracias a “Estamos chihuán”, tema que estrenaron juntos en 2018 sobre la excongresista Leyla Chihuán.

¿Qué dijo la Tigresa del Oriente sobre Tito Silva?

En una entrevista para “América espectáculos”, la bailarina aseguró que Tito Silva grabó con Susy Díaz, antes que con ella, pero no le funcionó. Sin embargo, la producción que realizaron sí tuvo éxito, por lo que se considera su ‘madrina’.

“Tito Silva, antes de que yo haga “Estamos chihuán”, todavía no era conocido, como todos, esforzándose, se le prendió la mecha y me llamó, me dijo que quería grabar y fui a conversar con él”, expresó.

“¿De alguna manera, fuiste la descubridora de Tito Silva?”, le preguntó el reportero. “ Por supuesto que sí, antes de eso grabó con Susy, pero no pasó nada, era un incógnito ”, agregó.

Tigresa del Oriente elogia a Tito Silva

Luego, expresó su admiración por el nuevo logro de Tito Silva con “Mi bebito fiu fiu”. Lo llenó de elogios por su talento en la música.