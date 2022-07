Tepha Loza y Sergio Peña viven plenamente su romance, y así lo demuestran a través de redes sociales con los amorosos mensajes y comentarios que se dejan. Esta vez, fue el turno del futbolista peruano, quien mandó un especial saludo para su amada por su cumpleaños número 30.

El viernes 8 de junio, a través de su cuenta oficial de Instagram, el deportista peruano publicó una imagen al lado de su actual enamorada con una tierna dedicatoria con motivo de felicitarla por su día especial.

“Sigue siendo increíble, sigue luchando por cada uno de tus sueños, sigue teniendo esa buena vibra, buen corazón que te caracteriza. Disfruta de tu día al máximo porque lo mereces, que cumplas muchísimos años más y todos llenos de amor y salud mi amor ”, escribió.

Sergio Peña saludó a Tepha Loza por su cumpleaños. Foto: Sergio Peña/Instagram

Asimismo, dejó en claro que, pese a no estar físicamente juntos, le desea lo mejor. “Te veo pronto, eres increíble, feliz cumpleaños, love you (te amo) ”, agregó.

¿Tepha Loza pasa los fines de semana con la familia de Sergio Peña?

Tula Rodríguez sorprendió a todos los espectadores de su programa al revelar que Tepha Loza pasaría los fines de semana con la familia del futbolista. Esto confirmaría que, pese a que llevan saliendo poco tiempo, la joven ha sido bien recibida por los seres queridos del jugador.

“Tengo un chisme, es una fuente veraz, pues le tengo que contar que Tepha Loza todos los fines de semana la pasa con la familia de Sergio Peña porque la familia la ama”, contó la presentadora.

Tepha Loza negó que su bajo rendimiento en “EEG” se deba a Sergio Peña

Tepha Loza fue consultada por su reciente desempeño en el reality de competencia “Esto es guerra” y descartó que los constantes errores que comete se deban a que tiene una relación con Sergio Peña, pues no considera que sea una distracción.