Samuel Suárez sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar que “Instarándula” tendrá un nuevo jale dentro de su equipo para que lo ayude a informar sobre toda la coyuntura local e internacional del mundo del espectáculo.

“Este es un anuncio a la comunidad ‘ratuja’. En unos días llegará al set de ‘Instarándula’ el coconductor(a) que acompañará a Samu todos los días . Esperemos que el jale sea de su completo agrado y pedimos que sea tratado(a) con mucho cariño”, se lee en el comunicado que compartió.

Asimismo, debido a los comentarios que recibió por parte de sus seguidores, el presentador aclaró que el nuevo miembro conoce muy bien la dinámica y ya sabe que debe ganarse el cariño y la aprobación de sus ‘ratujas’.

“Siempre me quedará muy claro que las ‘ratujas’ mandan aquí, así que no se preocupen, que el nuevo(a) integrante va tener que hacer méritos para conquistar el corazón de piedra de las ‘ratujas’ de alcantarillado público”

Los inicios de Samuel Suárez en TV

Mediante sus historias de Instagram, el popular ‘Samu’ compartió algunos videos de su pasado como reportero en televisión. De esta forma, el periodista se mostró bastante asombrado, especialmente por su apariencia física. “Te juro que cuando las ‘ratujas’ me mandaron ese video dije: ‘¡Qué!, ¿ese flaco era yo?’”, manifestó.

“Hay cosas que mi cabeza ya no recuerdan, y digo: ‘Qué me pasó’, ja, ja, ja. Imagínense, siendo yo el que sale ahí, no me reconozco”, agregó.

Samuel Suárez se sometió a la banda gástrica

A través de su portal de espectáculos, Samuel Suárez reveló que se sometería a un procedimiento quirúrgico por el sobrepeso que ganó durante los últimos años. Con una íntima conversación, expresó su nerviosismo por lo que debió hacer previo a su intervención.

“Quería contarles algo bastante personal, mío. No les interesará a algunas, pero para mí sería importante compartirles lo que estoy por hacer. Hace unos días tomé la decisión de someterme a la manga gástrica, se lo consulté a mi familia, obviamente todos nerviosos”, explicó.