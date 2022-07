Rebeca Escribens es una de las figuras más resaltantes de América TV, ya que está al frente del espacio de “América espectáculos” del noticiero de las mañanas. Ella es una de las conductoras que ha llegado a conquistar a todos los televidentes con sus ocurrencias tanto en la televisión como en las redes sociales, en las cuales comparte sus actividades diarias, sus viajes familiares, y ha expresado sus plegarias por el fallecimiento de su papá. No obstante, ha decidido mantener al margen a su esposo y a sus hijos.

En todas las publicaciones realizadas por la también actriz en las que aparece su pareja y padre de su segundo hijo, el rostro de él aparece con un sticker encima para que se exponga su rostro. Pero en uno de los capítulos del podcast “Mujeres de la PM”, que conduce junto con Katia Condos, Gianella Neyra y Almendra Gomelsky, presentaron a su esposo, Carlos. Las demás conductoras hicieron lo mismo con sus respectivos cónyuges.

Rebeca Escribens ha decidido mantener al margen a su esposo Carlos. Foto: Rebeca Escribens/Instagram

Conductora recuerda cómo conoció a su esposo

Rebeca Escribens conoció a su ahora esposo varios años atrás durante un evento. En ese momento, Carlos no residía en Perú y desconocía que era una conocida figura del medio local. Según reveló, este fue uno de los aspectos que lo atrajo.

Rebeca Escribens no suele compartir fotografías junto a su esposo en redes sociales. Foto: Rebeca Escribens/Instagram

“Nos conocimos en un matrimonio de unos amigos en común. Él pasaba caminando con un gran amigo de nosotros y (este) se paró a conversar conmigo toda la noche, mientras que Carlos (su pareja) parecía el guardaespaldas de mi amigo. No hablaba, no me pidió el teléfono”, expresó.

En esa misma línea, la influencer detalló que conoció a su esposo cuando había llegado a Perú desde Europa. “Él estaba indiferente total. Lo que pasaba es que él acababa de llegar de España y no sabía si yo era una persona pública o no, y eso fue lo que me gustó porque me trató como un ser humano común y silvestre”, mencionó.

Rebeca Escribens lleva 17 años de relación con su esposo, Carlos. Foto: Rebeca Escribens/Instagram

Rebeca Escribens revela qué le atrae de su esposo

Rebeca Escribens mencionó que llevan 17 años con Carlos; es decir, le propuso ser su pareja un 4 de setiembre del 2005. Asimismo, resaltó qué cualidades admira de su esposo y dio más detalles sobre su personalidad y la dinámica que lleva en su relación.

“Él toma el tema de los hijos y de la casa con una paciencia admirable y desde el amor logra cosas que yo no puedo por la histeria. Él se toma el tiempo para conversar, analizar, debatir y consensuar”, acotó.

¿Qué se sabe de Carlos, esposo de Rebeca Escribens?

A pesar de que no comparte muchas fotografías de ambos en redes sociales, su esposo apareció en el programa que conduce Rebeca Escribens en YouTube. Asimismo, se desconoce si la pareja de la conductora posee cuenta de Instagram. Durante la narración de su historia de amor, ella contó una infidencia del padre de su hijo y dejó entrever que él es muy elocuente y técnico cuando habla con sus clientes y ella anota las palabras para conocer su significado y después utilizarlas en sus conversaciones.