¿Qué pasó con Magaly Medina y por qué no se presentó en su programa en vivo?

Día a día, Magaly Medina se presenta en su programa de ATV para comentar las últimas incidencias de la farándula local y entretener a más de uno con sus peculiares y ácidos comentarios hacia personajes del entretenimiento. No obstante, esto cambió la noche del 7 de julio, cuando se ausentó de “Magaly TV, la firme” y generó preocupación entre sus miles de televidentes.

Según indicó el cintillo del programa de espectáculos, la conductora estaba presentando problemas en su estado de salud y necesitaba un debido descanso. “Por motivos de salud, Magaly Medina no estará hoy al aire en vivo. Mañana retomará la conducción de su programa ‘Magaly TV, la Firme’”, anunció la producción de su espacio.

¿Qué pasó con Magaly Medina?

Asimismo, minutos antes de iniciado su programa, la popular presentadora recurrió a sus redes sociales para develar a su audiencia la razón de su inasistencia a su set de TV. Magaly Medina inició su explicación argumentando que tuvo que ser internada a petición de su doctor debido a que encontró algunos problemas con su salud.

La conductora de 59 años contó que, en su visita al quirófano para una intervención, se encontraron algunos ‘problemitas’ que obligaron a que fuera internada.

“ Hoy no voy a estar en vivo en el programa por orden de mi médico. Esta mañana vine a hacerme un examen que se hace bajo anestesia en quirófano. Un examen ordenado por mi doctor y, durante el procedimiento, él encontró algunos problemitas e hizo unas extracciones que fueron un poco delicadas”, dijo en un inicio Medina.

“Así que el doctor ha preferido que me quede a recibir tratamiento durante todo este día”, agregó la figura de ATV.

¿Cuándo estará lista Magaly para retornar a sus labores?

Del mismo modo, en un intento por tranquilizar a su comunidad de redes sociales, no dudó en especificar la fecha en la que regresaría a liderar su programa “Magaly TV, la firme”. La figura del espectáculo evidenció su optimismo al anunciar que este viernes 8 de julio ya se encontraría al frente de las pantallas de ATV.

“Mañana espero me den de alta temprano, y en la noche, a las 9.45 p. m., otra vez estar en sus hogares. Mañana les contaré. Les daré más detalles, pero, por ahora, descansen”, agregó en otro momento.

Magaly Medina se vio imposibilitada de presentarse en vivo en su programa la noche del 7 de julio. Foto: composición/captura ATV/Instagram

La solución de la producción ante ausencia de Magaly

Debido a que Magaly no pudo llegar al set de ATV porque su estado de salud no se encontraba en óptimas condiciones y en vista de que “Magaly TV, la firme” no podía emitirse sin su portavoz principal, la producción del espacio decidió dar un programa repetido para que su audiencia no se quede con las ganas de verla a través de sus televisores.

Programa repetido superó en sintonía a Latina

Otra sorpresa que nos trajo la ‘Urraca’ fue que la emisión de su programa pasado en ATV superó con creces el rating logrado por Latina TV. Así lo dio a conocer la periodista por medio de su cuenta oficial de Instagram, la mañana de este 8 de julio.

Mientras que su programa alcanzó un 10,5 puntos de sintonía, “La voz Perú” obtuvo 6,6 y Latina Noticias Central, 4,9. “ Mil gracias por ver el programa aunque yo no pude estar en vivo anoche . Lo más visto de la TV ganando a Latina TV”, escribió la conductora a sus fanáticos.