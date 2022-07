Maricarmen Marín y Sebastián Martins viven uno de sus mejores momentos como pareja. La cantante y conductora lleva ocho años de romance con el productor de televisión y, en el trayecto, ambos se convirtieron en padres de una niña. El siguiente paso que ambos han planificado para su relación es el matrimonio, que acaba de ser pospuesto.

En las siguientes líneas, te contamos cómo fue que los futuros esposos se conocieron y detallamos algunos de los momentos más emotivos de una pareja que ha despertado la admiración de miles de seguidores.

PUEDES VER: Rodrigo Cuba recibe orden de restricción y no podrá acercarse a su hija durante investigaciones

¿Cómo se conocieron Maricarmen Marín y Sebastián Martins?

En el año 2014, Maricarmen Marín puso fin a su relación con el productor musical Juan Carlos Fernández, con quien formaba una de las parejas más sólidas de la farándula. La separación con el compositor de los temas de “Al fondo hay sitio” se dio en buenos términos y manteniendo la amistad entre ambos.

Ese 2014, cuando Marín estaba dedicada a su rol como jurado en el reality musical “Yo soy”, conoce a Sebastián Martins, quien era productor del programa. Ambos tuvieron tan buena química que terminaron enamorándose.

Por mucho tiempo, la pareja mantuvo reserva sobre su romance, aunque la cantante de cumbia aseguró en ocasiones que quería casarse y formar una familia. Fue en abril de 2021, durante un programa de “Mujeres al mando”, que Maricarmen reveló que estaba comprometida con Sebastián.

Maricarmen Marín lleva 8 años de relación con Sebastián Martins. Foto: maricarmenmarins / Instagram

Maricarmen Marín anuncia su embarazo

La tarde del domingo 11 de julio de 2021, Maricarmen Marín reveló a sus seguidores en Instagram que estaba a la espera de un bebé. “¡Sí, seré mamá! Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida; dentro de mí laten dos corazones. Un amor bonito en mi tiempo perfecto”, sostuvo.

Maricarmen Marín anunció su embarazo con un emotivo mensaje. Foto: maricarmenmarins / Instagram

Meses después, el 10 de diciembre, la pequeña Micaela llegaba al mundo para felicidad de sus padres, quienes compartieron emotivas fotos familiares por la mencionada red social.

La primera foto familiar de Maricarmen Marín, Sebastián Martins y su pequeña Micaela. Foto: captura de YouTube

Maricarmen Marín celebra 8 años de relación con Sebastián Martins

El último 4 de mayo, la pareja cumplió ocho años de relación y no dudaron en recordarlo a través de Instagram desde el día de la víspera. “Mañana cumplimos ocho años juntitos”, escribió la cantante y conductora en una story. “Ocho años donde todo ha sido bueno, porque lo malo, nos hizo mejores”, expresó el productor al día siguiente.

Maricarmen Marín cuenta detalles de cómo fue su pedida de mano

En “Mujeres al mando”, Maricarmen Marín narró cómo fue el instante en que se comprometió con Sebastián Martins.

“Yo le regalé un viaje y ahí me sorprendió, nos fuimos a Las Vegas. Fue un día en que nos fuimos a ver conciertos (...) mi novio me dijo ‘tengo algo que decirte, creo que te has olvidado algo en el cajón’, entonces yo dije: ‘no, no me he olvidado nada, tengo todo’. (Y en eso revisé el cajón y veo el anillo) Yo no sabía qué hacer ni qué decir, nunca en mi vida me imaginé estar en una situación así. Nos quedamos mirando, fue muy emocionante”, detalló llena de emoción.

¿Por qué Maricarmen postergó su boda con Sebastián Martins?

En conversación con La República, la ‘Dulce princesita’ reveló que sus planes de matrimonio se han suspendido, pues esperará a que su hija crezca un poco más para que pueda formar parte de la ceremonia.

“Ahora es diferente. Me gustaría que Micaela esté un poquito más grande para que ella nos vea y pueda llevar los aros. Ya lo hemos hablado con Sebastián. Eso va a depender de aquí a un tiempito más”, sostuvo.