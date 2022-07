Janet Barboza indignada con reportero de “América hoy” por preguntas machistas a Dalia Durán

No se la pasaron. Janet Barboza y Ethel Pozo quedaron molestas con la locución del reportero de “América hoy” con una de las preguntas hechas a Dalia Durán, quien realizó una sesión en lencería y promocionó su regreso a los escenarios con una orquesta musical. Asimismo, la cubana señaló que ya tiene una canción que presentará el próximo 16 de julio.

Al finalizar el informe del programa, las conductoras felicitaron a la modelo, pero cuestionaron las consultas del hombre de prensa. De acuerdo a la popular ‘Rulitos’, nadie debe opinar sobre la nueva faceta de la cantante, ni mucho menos la familia de John Kelvin.

¿Qué le preguntó el reportero a Dalia Durán?

Una de las consultas a la expresentadora sobre su reciente sesión de fotos fue relacionada con el cumbiambero, pues la voz en off expresó. “ Pero ¿qué pensará John sobre el destape de la madre de sus hijos?” .

Ante la pregunta, la modelo fue muy tajante con su respuesta. “Él ya no es mi pareja, solo es el padre de mis hijos. Él tiene que respetar eso, es mi trabajo. (...) La verdad que no tendrían que opinar terceros sobre mi trabajo, porque yo cuido mucho mi imagen”, señaló.

Janet Barboza y Ethel Pozo indignadas con reportero de “América hoy”

Las conductoras del espacio de América TV no dudaron en cuestionar las palabras del reportero durante el informe emitido sobre Dalia Durán, pues defendieron el nuevo trabajo de la cubana.

“Primero tengo que decir que no estoy de acuerdo con la locución cuando dice: ‘¿Qué dirá John Kelvin?’. John Kelvin no tiene nada que ver , él no tiene vela en este entierro y la familia de Dalia tampoco”, expresó. Además, Ethel Pozo se sumó a la crítica y apoyó la postura de su compañera. “¿En qué tiempo estamos?, ¿quién ha locutado eso?” , mencionó.