¿Qué fue de Fiorella Chirichigno, la chica reality que tuvo un breve romance con Paolo Guerrero?

El nombre de Fiorella Chirichigno comenzó a aparecer en cientos de titulares de la prensa local luego de ser captada por las cámaras de Magaly Medina en salidas con Paolo Guerrero, pocos días antes de un partido decisivo contra Brasil. De acuerdo con la información proporcionada por la ‘Urraca’, los jóvenes se habían reunido en la madrugada, un día antes del juego, pero esto fue desmentido por el mismo ‘Depredador’.

“Todo el mundo sabe cómo es mi comportamiento. Creo que soy un tipo tranquilo y correcto, y no cometo ninguna de esas cosas. Me ha dejado indignado lo que haya podido hablar Magaly. Las fotos que ha mostrado son falsas. Son sandeces lo que ha comentado, porque en qué momento voy a salir un sábado a las 2.00 a. m. cuando tenía el partido con Brasil”, comentó el deportista en aquel tiempo.

Paolo Guerrero y Fiorella Chirichigno fueron captados juntos durante la madrugada. Foto: Magaly Medina

Pese a que su romance no duró mucho tiempo, dichas fotografías fueron el ‘salto a la fama’ de ella y le permitieron entrar a la televisión. Conoce aquí qué fue de su vida luego de su incursión en las pantallas.

¿Quién es Fiorella Chirichigno?

Fiorella Chirichigno es una influencer y especialista en marketing digital. Nació el 9 de octubre de 1988, por lo que actualmente tiene 33 años. Según la información proporcionada en su perfil de LinkedIn, obtuvo su grado de máster en Marketing Digital y E-commerce por la EAE Business School de Barcelona, España.

Fiorella Chirichigno obtuvo una maestría en Marketing digital y E-commerce. Foto: Fiorella Chirichigno/Instagram

Sin embargo, es recordada por formar parte de programas reality como “Combate” y “Esto es guerra” durante los años 2013 y 2015. Posterior a esto, optó por alejarse de las pantallas y estudiar una carrera profesional fuera del país.

Fiorella Chirichigno fue parte de "Esto es guerra". Foto: América TV

¿A qué se dedica actualmente?

Luego de graduarse de una escuela de negocios española, la ex chica reality fundó su empresa de marketing llamada MKTrends, en la cual brinda servicios de publicidad y marketing para distintos tipos de clientes.

Fiorella Chirichigno tiene una empresa de marketing digital. Foto: Fiorella Chirichigno/Instagram

Asimismo, se dedica por completo a las redes sociales, vía por la que se mantiene activa con sus más de 270.000 seguidores y comparte detalles de su vida pública y privada por España, país donde reside desde hace varios años.

Fiorella Chirichigno reside en España desde hace varios años. Fiorella Chirichigno/Instagram

¿Cómo se conocieron Fiorella Chirichigno y Paolo Guerrero?

En 2015, Fiorella Chirichigno accedió a una entrevista exclusiva con Magaly Medina, en la que contó pasajes poco conocidos del corto pero intenso amorío que tuvo con el ‘Depredador’.

“Nos presentó el ‘Chino Take’, amigo de él. El ‘Chino’ me dijo que tenía un amigo que me quería conocer y que se llamaba Paolo Guerrero. Yo no lo conocía, así que lo busqué en Google. Vi que era famoso, pero físicamente no me gustó y allí quedó el tema. Luego Paolo volvió a venir y le pidió nuevamente que nos presente. Como los dos son viciosos del Play Station hicieron una apuesta. Si Paolo ganaba en un juego, el ‘Chino’ me tenía que presentar con él y así, como le ganó, organizó una reunión a la que me invitaron y allí nos conocimos”, contó.

¿Por qué terminaron?

De igual manera, Fiorella Chirichigno señaló que su relación llegó a su fin, pues, debido a una oferta de trabajo en Perú, se encontraban en países diferentes y a Paolo Guerrero no le gustaba tener una relación a distancia.

“Yo me fui a Alemania con él un mes, pero me salió un trabajo en Lima por un año. Era para el programa de Laura Huarcayo. Le conté que quería tomarlo, conversamos y él me apoyó, pero después no estaba tan contento. Me dijo que no le gustaba la relación a distancia, que quería una relación normal con una chica que esté en su misma ciudad”, detalló.