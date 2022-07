Ethel Pozo sobre si Daniela Darcourt ya no tocará en su boda: “No me gusta cuando salen a hablar”

La boda de Ethel Pozo y Julián Alexander continúa dando de qué hablar. Esta vez, la hija de Gisela Valcárcel se pronunció sobre las orquestas de salsa que tocarán en la celebración. En un momento, sus compañeros de “América hoy” le preguntaron si iba a cambiar a Daniela Darcourt por Yahaira Plasencia debido a que ella reveló a Magaly Medina que ya estaba confirmada para cantar en el evento.

Todo indica que la intérprete de “Señor mentira” se adelantó a dar esas declaraciones sin el permiso de la futura novia. Esto molestó a la conductora de televisión, quien respondió con un contundente mensaje.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre Daniela Darcourt?

“¿Es verdad que cambiaste a Daniela Darcourt por Yahaira Plasencia?”, le preguntó Brunella Horna a Ethel Pozo. “Mi novio y yo somos salseros, y me gusta la salsa desde chiquita, pero...”, expresó con un rostro de incomodidad.

“Para ser sumamente sincera, amo a Daniela, a Yahaira, amo la música de Josimar, me encanta lo nuestro y lo peruano, pero no me gusta cuando salen a hablar, es algo muy privado ”, sostuvo.

Luego, Janet Barboza le pidió que aclare si invitará a Yahaira Plasencia, pero la hija de Gisela Valcárcel le pidió que espere hasta el día de su boda.

“A mí me gustaría que todos mis amigos canten, pero no es un concierto, no hay los miles de dólares y nadie más va a invertir que no sea Julián y yo”, finalizó Ethel Pozo sobre su matrimonio con el hermano de Michelle Alexander.