Aldo Miyashiro revela por qué fue a ver la obra de Érika Villalobos

Tras el escándalo de infidelidad que protagonizó Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, el conductor de “La banda del chino” sorprendió al aparecer en la obra teatral de Érika Villalobos. Ante este hecho, surgieron muchos rumores sobre una posible reconciliación de los todavía esposos, sin embargo, habría otro motivo por el cual el presentador de TV tuvo que asistir a dicha puesta en escena.

En una reciente entrevista, Aldo Miyashiro explicó las razones por las que fue a la obra “Todos vuelven”, donde participó Érika Villalobos.

¿Qué dijo Aldo Miyashiro?

La presencia de Aldo Miyashiro en la obra teatral de Érika Villalobos “Todos vuelven”, hizo pensar a más de uno que la pareja habría considerado la posibilidad de retomar su relación y dejar atrás el ampay del conductor de TV.

Sin embargo, el popular ‘chino’ explicó el verdadero motivo por el que no podía perderse la mencionada puesta en escena: “La gente ha especulado porque yo la fui a ver (Todos Vuelven), pero en la obra actuaba mi hija, tenía que verla. Y bueno, ya se verá”, dijo para Infobae.

Aldo Miyashiro Foto: Omar Coca/URPI-GLR

Aldo Miyashiro se pronuncia sobre una posible reconciliación con Érika Villalobos

Por otro lado, Aldo Miyashiro habló sobre las recientes declaraciones de Érika Villalobos, quien no descartó una reconciliación a futuro.

“Érika y yo tenemos desde hace tiempo una relación de padres, y después de ese tiempo hemos estado velando por nuestros hijos. Érika es una mujer maravillosa, integra y, como te digo, tenemos cosas en común, tenemos: primero, nuestros hijos, de ahí tenemos varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos (qué pueda pasar). Ahora lo que nos importa es que nuestros hijos sean los más protegidos a partir de lo que hagamos nosotros, y que todas nuestras acciones sean a favor de nuestros hijos. Eso es lo que hemos decidido y por lo que vamos a pelear, después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mí ”, explicó en entrevista con Infobae.