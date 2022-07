Aldo Miyashiro sobre una posible reconciliación con Érika Villalobos: “No depende de mí”

¿Reconciliación a la vista? Hace unos días, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos sorprendieron a más de uno al reaparecer juntos tras el escándalo de infidelidad con Fiorella Retiz. Las cámaras de “Amor y fuego” captaron a los todavía esposos entrando a un departamento de Miraflores y no dudaron en abordar a la actriz para consultarle al respecto.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la respuesta de Villalobos, quien no descartó una reconciliación a futuro y aseguró que “solo el tiempo lo dirá”.

Ante estas declaraciones, el conductor de “La banda del chino” no tuvo problema en referirse al tema. ¿Qué dijo?

Aldo Miyashiro se pronuncia sobre una posible reconciliación con Érika Villalobos

Al ser consultado sobre lo dicho por la madre de sus hijos, Aldo Miyashiro dio su opinión acerca de retomar su relación con Érika Villalobos.

“Érika y yo tenemos desde hace tiempo una relación de padres, y después de ese tiempo hemos estado velando por nuestros hijos. Érika es una mujer maravillosa, integra y, como te digo, tenemos cosas en común, tenemos: primero, nuestros hijos, de ahí tenemos varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos (qué pueda pasar). Ahora lo que nos importa es que nuestros hijos sean lo más protegidos a partir de lo que hagamos nosotros, y que todas nuestras acciones sean a favor de nuestros hijos. Eso es lo que hemos decidido y por lo que vamos a pelear, después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mi ”, explicó en entrevista con Infobae.

Érika Villalobos aclara por qué fue vista en el departamento de Aldo Miyashiro

Tras ser captados juntos en un departamento, Érika Villalobos dio explicaciones al programa “Amor y fuego” del porqué coincidió con Aldo Miyashiro en ese lugar.

Un reportero le preguntó a la actriz sobre ese encuentro con su aún esposo. “Érika, buenas noches, de ‘Amor y fuego’, te habíamos visto entrando a un departamento en Miraflores junto con Aldo, queríamos saber si ya has podido perdonarlo”, le dice el periodista. Por su parte, ella tuvo una peculiar reacción.

“Él es el papá de mis hijos y siempre vamos a tener cosas que conversar, es evidente que nosotros tenemos que seguir en comunicación. Seguirá siendo el padre de mis hijos eternamente, así que siempre nos vamos a seguir viendo, no va a ser posible que no mantengamos comunicación”, explicó.