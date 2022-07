Aldo Miyashiro responde a críticas por su regreso: “Ya sufrí, ya me dolió, pero tengo que seguir”

Aldo Miyashiro regresó a los escenarios con la obra “Los Vecinos de Arriba” luego de protagonizar un escándalo mediático por su ampay con Fiorella Retiz. El conductor de “La banda del Chino” brindó una entrevista en la que habló de una posible reconciliación con su expareja, Érika Villalobos. Además, responde a la ola de críticas que recibe por volver a aparecer ante los medios.

Recordemos que un día después de salir a la luz el ampay de Aldo Miyashiro y Fiorella Retiz, el presentador anunció su retiro temporal de la televisión peruana. Se alejó de sus proyectos y hasta de los partidos de fútbol con su equipo Once Machos. Sin embargo, después de unas semanas, volvió a trabajar en América TV, lo que fue muy criticado en las redes sociales.

¿Por qué Aldo Miyashiro volvió a aparecer tras el ampay?

Ahora, Aldo Miyashiro explica el complicado momento que vivió durante esos días, cuando su matrimonio con Érika Villalobos se había acabado y no quería exponerse en sus lugares de trabajo. Aseguró que siempre ha asumido su culpa y que trabaja porque tiene que mantener a sus hijos.

“Nunca le he escapado a la responsabilidad, nunca le he escapado a la culpa. Siempre lo he dicho, pero si yo fuera hijo del Rey, me voy a una isla y no trabajo, pero tengo que trabajar porque tengo 4 hijos (los dos últimos con Érika Villalobos) y una madre de 85 años”, expresó para el portal Infobae Perú.

“Cuando empezó todo este rollo (ampay), tenía la obra Parásitos, que yo dirigía, y esta obra “Los Vecinos de Arriba” donde tenía que actuar, y el alma no me daba, estaba mal porque lastimé a gente que yo quiero , pero dije: ¿qué hago? ¿no trabajo? No puedo, no puedo. (...) Si yo no trabajo, no pago las cuentas de la gente que yo quiero y que tengo que sostener”, agregó.

¿Qué le dice Aldo Miyashiro a quienes lo critican?

Según Aldo Miyashiro, a él ya no le importan las críticas de la gente debido a que “quiere hacer su vida” y Érika Villalobos también. “Lo que opina la gente o que Juancito2365 me insulta en Twitter, para mí los de afuera son de palo. Yo tengo que hacer mi vida, yo tengo que trabajar, ya sufrí, ya me dolió todo, ya está. Tengo que seguir para adelante y veré cómo hago, y tengo que seguir trabajando en lo que amo”, sostuvo.

“Hay gente que cree que porque se te complicó tiene derecho a insultarte y lastimarte, pero bueno, que lo intenten, yo voy a seguir para delante siempre”, señaló.

No descarta reconciliación con Érika Villalobos

Sobre una posible reconciliación con su aún esposa Érika Villalobos, el actor no lo descartó, pero mencionó que eso no depende de él.

“Érika es una mujer maravillosa, integra y tenemos: primero, nuestros hijos, de ahí tenemos varios negocios juntos que debemos manejar, y no sabemos (qué pueda pasar). Ahora lo que nos importa es que nuestros hijos sean los más protegidos a partir de lo que hagamos nosotros... Eso es lo que hemos decidido y por lo que vamos a pelear, después no se sabe, (la reconciliación) no depende de mí”, finalizó.