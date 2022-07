Zully Pinchi niega haber tenido una relación extramatrimonial con Vizcarra: “No he sido la amante”

Zully Pinchi vuelve a acaparar los titulares tras reaparecer en televisión nacional para hablar sobre el popular tema “Mi bebito fiu fiu”, en referencia al expresidente Martín Vizcarra, el cual habría sido inspirado en los poemas que hizo la expostulante al Parlamento. En una reciente visita a los estudios de Willax TV, aclaró que nunca tuvo un romance con el exmandatario, quien se encuentra casado con Maribel Díaz Cabello.

Pese a que no quiso dar mayor detalle de su vida privada y hasta se molestó en vivo con los conductores de Willax TV, Rodrigo González insistió en preguntarle sobre el presunto vínculo amoroso que habría tenido con el miembro de Somos Perú. “¿Usted ha sido amante del expresidente?”; fue la interrogante que soltó el popular ‘Peluchín’.

Ante esto, la política negó rotundamente dichas especulaciones e hizo hincapié en que sus padres la educaron bien, por lo que no tendría por qué involucrarse en medio de un matrimonio. “Yo no he sido amante del expresidente” , aclaró.

¿Zully Pinchi se comunicó con la esposa de Martín Vizcarra?

Por otro lado, luego de negar haber tenido una relación extramatrimonial, Gigi Mitre le consultó si en algún momento tuvo contacto con Maribel Díaz Cabello, esposa de Martín Vizcarra, a lo que ella solo atinó a responder que no, pues no la conoce y no le corresponde hablar de esos temas con la exprimera dama.

“Yo no puedo ir donde una señora que no conozco a decirle algo que no me compete. Lo que yo tenga que hacer, será en un tribunal, no tengo por qué venir a contarles a ustedes lo que voy a hacer o lo que no voy a hacer”, manifestó.

Zully Pinchi asegura que no estuvo en el hotel Monasterio con Vizcarra

Con una tensa, pero reveladora entrevista en el set de “Amor y fuego”, Zully Pinchi señaló que los días en los que ella se hospedó en Cusco no son los mismos en los que Martín Vizcarra estuvo ahí, por lo que la información difundida en distintos medios de comunicación es incorrecta.

