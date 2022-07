Zully Pinchi revela que llamó a Tito Silva para pedir regalías por “Mi bebito fiu fiu”

“Mi bebito fiu fiu”, tema creado del presunto romance entre el expresidente Martín Vizcarra y Zully Pinchi, ha causado gran revuelo no solo en Perú, sino en distintas partes del mundo, pues su melodía ya resuena en todos lados. Tal ha sido su impacto que grandes estrellas de la música como Bad Bunny se han animado a cantar dicha canción.

El último 7 de julio, la expostulante al Parlamento visitó el set de “Arriba mi gente” para decir cómo se siente tras el rotundo éxito del tema, el cual habría sido inspirado por los reveladores chats entre ella y el exmandatario.

Chats de Martín Vizcarra y excandidata al Congreso. Foto: captura de ATV

¿Qué dijo Zully Pinchi?

Zully Pinchi no parece incomodarse al hablar sobre “Mi bebito fiu fiu”, canción que produjo Tito Silva en colaboración con Tefi C. Sin embargo, al ser consultada por una reciente conversación con el músico, la expostulante al Congreso no quiso dar detalles sobre lo que acordaron mediante llamada.

“Ya hemos tomado contacto y estamos en muy buenos términos (...) desde el primer momento que hemos tomado contacto, definitivamente, hemos tenido un gran avance”, dijo en un comienzo.

No obstante, ante las insistencias de los conductores del programa de Latina, la también abogada dejó en claro que no busca beneficiarse con alguna regalía y que prefiere usar ese dinero para ayudar a quienes lo requieran.

“Lo que yo he conversado con Tito Silva es que, en caso hubiera algo que conversar, que sea un tema con todos los fines solidarios, que hagamos obras solidarias ”, agregó.

Zully Pinchi contenta por la fama de “Mi bebito fiu fiu”

Con una entrevista exclusiva a Renato Cisneros y Josefina Townsend, la política dijo cómo se siente con el tema que fue inspirado en sus poemas, esto sin hacer mención al presunto romance que habría tenido con Martín Vizcarra.