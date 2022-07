Erick Mendoza sobre Magaly Solier: “No quiere colaborar ni con los útiles escolares”

El drama entre la expareja Magaly Solier y Erick Mendoza continúa. El deportista se comunicó con “Magaly TV” para responder las acusaciones de la galardonada actriz, quien narró cómo perdió un bebé a causa de la violencia física que sufrió por parte de él.

Al ser consultado, Erick Mendoza negó aquellas inculpaciones y recalca que solo tiene dos hijos. Como se recuerda, en 2019 él fue declarado ‘’penalmente responsable” por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad agresiones contra el grupo familiar, en agravio a la actriz por la Corte Superior de Justicia de Ayacucho.

En la entrevista con la ‘Urraca’, Mendoza también comentó sobre la pensión de alimentos de 3.000 soles mensuales que la protagonista de “La teta asustada” se niega a pagar. “Me parece supermal que la señora no quiera colaborar ni siquiera con los útiles escolares de los niños , eso es un poco fastidioso para nosotros”.

Erick Mendoza niega haberle ocasionado un aborto a Magaly Solier

El deportista Erick Mendoza aseguró que las declaraciones de Magaly Solier eran incongruentes y esto se debía a que en la entrevista se encontraba supuestamente en estado etílico y agregó:

“Jamás hemos perdido un niño, ni aborto, ni nada. Nunca hubo golpes, ni violencia. El problema de nuestra relación fue el alcohol”, expresó.

Sin embargo, Magaly Medina precisó que esta información no se puede confirmar, pues la conversación con la actriz se dio de manera telefónica. “Por una llamada no podemos deducir si la señora está en estado de ebriedad o no”.

¿Magaly Solier tiene contacto con sus hijos?

Magaly Medina le preguntó a Erick Mendoza si la actriz visita a sus hijos, ya que actualmente es el padre quien tiene la tenencia de los menores.

“No ha pedido su régimen, desde hace casi un año que vivimos esta situación, la señora solo ha venido dos veces y estuvo un tiempo de 20 minutos. Se hace la invitación para que visite a los chicos porque yo no me voy a negar”, dijo.

Magaly Medina sobre las acusaciones de Magaly Solier a su exesposo. Foto: captura de ATV

Asimismo, señaló que cuenta con la capacidad económica para afrontar los gastos de los menores por su cuenta. “Ha pasado un año y (Magaly Solier) no ha hecho ningún depósito, y tampoco se le está exigiendo por ahora”.

¿Cuándo se oficializará el divorcio entre Erick Mendoza y Magaly Solier?

Erick Mendoza confirmó que este 14 de julio tiene una audiencia de divorcio con Magaly Solier. “Es un proceso que lo hemos iniciado nosotros hace más de tres años, producto de la nueva relación que tuvo la señora y nunca llegamos a un acuerdo”.

¿Por qué Magaly Solier rechaza pagar pensión de alimentos?

Hasta el momento, Magaly Solier le debe alrededor de 15.000 soles al padre de sus hijos por pensión de alimentos, sin embargo, esto parece afectarle poco a la actriz peruana, pues reafirma que Erick Mendoza es quien mantiene una deuda con ella por los 10 años que mantuvo por su cuenta a sus dos niños.

Asimismo, recuerda haber sido víctima de violencia por parte de su expareja. “Me quitó el motor de mi vida, porque él mató a mi hijita en mi vientre. Me empujó, hay miles de cosas que ustedes no saben y no le tengo miedo”, dijo a Magaly TV.