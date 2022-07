Gisela Valcárcel condena secuestro a periodista y reclama a Castillo: “Me opongo al ataque”

Gisela Valcárcel se ha unido a la lista de figuras públicas y periodistas que han expresado su rechazo luego de que se difundiera en el ámbito nacional que un grupo de reporteros de “Cuarto poder” fueron secuestrados por ronderos mientras realizaban una investigación en Cajamarca. La conductora de televisión no dudó en exponer su molestia por el hecho.

Eduardo Quispe reveló que se vio obligado a aceptar las condiciones de la comunidad porque tuvieron un discurso amenazante. “En ese momento, nosotros hemos accedido a todos sus pedidos porque evidentemente estábamos en una situación difícil”, refirió a Canal N.

¿Qué opinó Gisela Valcárcel sobre el secuestro?

Gisela Valcárcel le envió un fuerte mensaje al presidente peruano y dio una reflexión en torno al difícil momento político que se encuentra atravesando el país. Del mismo modo, pidió unión y tolerancia, a pocos días de la celebración de las Fiestas Patrias.

“Mes de la patria, mes de todos los peruanos. Me opongo al ataque a la prensa por parte de la más alta autoridad en nuestro país, la mejor defensa no siempre es el ataque, Pedro Castillo. No nos divida más, su misión es unirnos y sacar adelante el Perú”, manifestó en su cuenta oficial de Twitter.

Gisela Valcárcel condena secuestro a periodista de Cuarto Poder: “Me opongo al ataque a la prensa”. Foto: captura Twitter

Periodistas se pronuncian sobre el caso

Diversos periodistas y líderes de opinión difundieron mensajes por el secuestro al equipo periodístico de “Cuarto poder”.

Lorena Álvarez, Rosa María Palacios y otros personajes del periodismo se pronunciaron. “Estoy horrorizada, preocupada y rezando por el equipo de colegas secuestrados mientras hacían su trabajo. Vuelvan pronto, sanos y salvos. Mi solidaridad a su familia, amigos y compañeros”, expuso Álvarez.