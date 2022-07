Cada vez falta menos para que se realice la boda de Julián Alexander y Ethel Pozo. Ante esto, la hija de Gisela Valcárcel se animó a hablar sobre cómo van los preparativos para la esperada unión con su prometido durante la última edición de “América hoy”, el jueves 7 de julio.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para responder los recientes comentarios de Magaly Medina, quien detalló cuánto estaría costando la realización de este matrimonio. Todo esto a raíz de las declaraciones de la conductora de América TV, en las que contó que ha solicitado un préstamo para costear su casamiento.

¿Qué comentó Ethel Pozo?

Ethel Pozo hizo referencia a los últimos comentarios que dio la ‘Urraca, en donde señaló que la boda de la presentadora tendría un valor de 150 millones de dólares.

“¿Cuánto te pueden dar de crédito? Porque yo declaré acá que estábamos sacando un préstamo del banco para la boda. ¿Tanto te pueden dar?”, expresó en un comienzo. Sin embargo, estas declaraciones no fueron de su agrado y aclaró que es imposible que el banco accediera a darle tanto dinero.

“Yo misma me río (...) Nada hermano, yo sigo pagando el crédito vehicular a 5 años , que puede ser comprobado por cualquier periodista (...) Imagínate tremenda mentira”, explicó.

Ethel Pozo no desea utilizar ‘canje’ en su boda

Aunque no quiere revelar mucho sobre los preparativos de su matrimonio con Julián Alexander, la conductora de América TV aclaró que está haciendo todo lo posible para que las cosas salgan tal cual se planean y sea un día especial al lado del hombre que ama. Además, descartó la idea de usar ‘canje’ como recurso para su matrimonio.

“Nosotros estamos pidiendo un préstamo para pagar lo nuestro. No es ese monto, como están diciendo, pero sí es dinero. ¿Quién te va a prestar esa plata?”, comentó.

Daniela Darcourt y Combinación de La Habana se presentarían en la boda de Ethel y Julián

Quedan pocos meses para que se lleve a cabo la ceremonia de Ethel Pozo con Julián Alexander. Siguiendo esta línea, de acuerdo a un reportaje presentado por Magaly Medina, la figura de América Televisión tendría como parte del entretenimiento a grandes cantantes como Daniela Darcourt y Combinación de La Habana.