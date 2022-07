Dalia Durán sigue protagonizando las portadas de la farándula nacional. En esta oportunidad contó que se lanzará como cantante con la agrupación Latin Show. Además, reveló que está preparando una canción, la cual saldrá con videoclip, e invitó al público en general a participar en la convocatoria para ser el protagonista del sencillo musical, del que espera con ansias la buena acogida del público.

Dalia Durán como cantante

Dalia Durán muestra su nueva faceta como cantante y artista junto a Ítalo. El género elegido para debutar es la cumbia ballenato. La modelo también comentó lo feliz que se encuentra por cumplir el proyecto que venía preparando en pandemia.

“Es un proyecto que yo tenía desde el año pasado, pero, bueno, ahorita estamos enfocados con Latin Show, que está acá con Hola Lima. Empezamos nuestro primer evento en Puente Piedra, en la discoteca Platinium, este 16. (…) Habrá un show de canto. Así será mi debut. Y podrán escuchar mi tema inédito”, anunció Dalia.

Dalia Durán estrenará nuevo tema: “Me sobran las palabras”

Dalia Durán dio a conocer su nuevo tema próximo a estrenarse y afirmó que prepara el videoclip de la canción titulada “Me sobran las palabras”. Además, aseguró que en estos momentos no busca enamorarse, ya que quiere enfocarse en sus proyectos y sus hijos.

“Esta canción que estoy sacando fue inspiración de algo muy bonito, no necesariamente de una pareja. (…) No todo es desamor, no todo es feo. También hay cosas bonitas. Se llama “Me sobran las palabras. Está muy a mi estilo y lo estrenaré este 16 en Puente Piedra”, expresó la cantante.

“No necesariamente mi videoclip tiene que ser con alguien de la farándula. Si es que necesito un modelo, tiene que ser un chico tranquilo con quien exista un poco de química, conexión ante cámaras. Si alguno por ahí se anima, ya sabe que puede escribir”, detalló.