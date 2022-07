Brenda Carvalho se conmueve tras iniciar tratamiento para convertirse en madre

Tras más de 12 años de relación con Julinho, Brenda Carvalho sorprendió a propios y extraños al revelar que se sometería a tratamiento médico para traer a su primer bebé al mundo. La noticia fue anunciada en abril del 2022.

A raíz de su manifestación, Brenda Carvalho ha registrado en algunos clips, que compartió en su cuenta de Instagram, su proceso de fortalecimiento de óvulos, el paso inicial para iniciar con su tratamiento para tener un descendiente.

No fue hasta los primeros días de julio de 2022, que se animó a mostrar lo que fue el inicio de su tratamiento de fertilidad. Por medio de una serie de estados en la mencionada plataforma social, Brenda detalló cómo fue el paso a paso de su procedimiento médico.

PUEDES VER: La vez que Brenda Carvalho animó la fiesta de la hija de Pedro Castillo y terminó declarando a la Fiscalía

Tras haber pasado una serie de exámenes, la modelo ya estaba lista para la extracción de sus óvulos y poder iniciar su proceso de fertilización. “En boca de todos” pudo tener un enlace con la bailarina el último 6 de julio para consultarle aspectos importantes de su primera sesión.

¿Cómo fue la primera sesión de Brenda Carvalho?

La mejor amiga de Paloma Fiuza contó que, pese a que se encontraba muy feliz y confiaba en que todo saldría bien para ella, el tratamiento al que se viene sometiendo es un procedimiento delicado y que requiere de varios intentos para ver resultados.

“ Es difícil cuando tomas la decisión y te encuentras con la sorpresa de que no lo estás logrando . Fui a conversar con el doctor y él me fue muy claro. Me dijo que vamos a congelar los óvulos y luego hacemos el caminito que tanto deseas. ‘Vamos a hacerlo al natural’”, refirió en un inicio.

PUEDES VER: Brenda Carvalho se defiende y asegura que no cobró por asistir a evento en Palacio

“Ahora estoy haciendo el tratamiento del congelamiento. Hoy solo me salieron tres (óvulos) intactos. Voy a tener que volver hacerlo dos, tres, cuatro veces”, agregó la exintegrante de Axe Bahía.

Brenda Carvalho se somete a exámenes médicos

Brenda Carvalho decidió iniciar un tratamiento clínico para tener un descendiente con Julinho. No obstante, antes de iniciar con el procedimiento de fertilidad, la artista tuvo que preparar sus óvulos.