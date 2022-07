Arturo Álvarez da un giro a su carrera y ahora desea predicar la palabra de Dios con humor

Arturo Álvarez es uno de los comediantes más conocidos del medio local, pero en los últimos meses se ha alejado de la escena artística para enfocarse en otros proyectos. El actor reapareció en redes sociales y protagonizó una extensa entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco, en la que contó sus nuevos planes y habló sobre el cambio que ha sufrido su vida luego de su lucha contra la depresión.

El hermano de Carlos Álvarez reveló que uno de sus grandes sueños fue ser un cantante reconocido en el Perú y agregó que ha encontrado en la religión un nuevo designio de vida, por lo que le gustaría incursionar en la música cristiana. “Estoy pensando en cantar canciones inéditas, canciones cristianas con la voz de Arturo, eso quisiera hacer”.

El cambio de Arturo Álvarez

Al igual que otros artistas peruanos, Arturo Álvarez ha comenzado a asistir a una nueva comunidad religiosa, de la que dio detalles durante la conversación que tuvo con Carlos Orozco. Además, recalcó que ha decidido invertir gran parte de su tiempo en actividades espirituales. “Ya me he entregado al pastor para darle un tiempo primordial para ayudar a la gente, para darle palabra. Tengo que empaparme con eso”, acotó.

Sin embargo, el actor cómico no dejará de todo su faceta artística: “Otro de mis proyectos es dar la palabra a la gente, pero con humor, una prédica divertida, amena” .

¿Cómo se acercó a la religión?

Arturo Álvarez contó cómo fue su acercamiento con la religión. Según expresó, recibió gran ayuda de feligreses cuando se encontraba en una difícil etapa de su vida debido a la depresión.

“Yo tuve dos etapas de depresión, hice un crack emocional. Fueron con el pastor, me ayudaron así. Me di cuenta de que la cosa era seria y me cautivaron bastante, fue un favor que me hicieron. Ahora (estoy) saliendo del problema, pero no es que esté cantando victoria”, expuso.