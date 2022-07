El conocido productor de RBC Ángel Ganoza, recordado por estar al frente del programa “El tribunal de la tele”, se ganó el corazón de decenas de peruanos con el carisma y buen humor que demostró en pantalla.

Su espacio en el canal 11, con el cual batía récords de sintonía y fue bautizado por algunos como un programa de culto, tenía como propósito escuchar las opiniones de sus espectadores sobre las incidencias del mundo del espectáculo.

A veces, recibía elogios, saludos y buenos deseos; no obstante, había ocasiones en las que le lanzaban una gran cantidad de insultos y calificativos denigrantes que apelaban a su aspecto físico . Pese a ello, lejos de amilanarse, el conductor demostró tener correa ancha y hasta incluso se reía cuando desafortunados episodios como el relatado acontecían en vivo.

Tiempo después de que el popular programa dejara de emitirse, Ángel Ganoza buscó abrirse camino en otros ámbitos y se alejó de los medios de comunicación. Pese a ello, muchos de sus adeptos lo siguen recordando como el personaje que cautivó y se comió una tanda increíble de ofensas (de la mejor manera) en la TV peruana.

Por ello, aquí sus momentos más recordados en pantalla y a qué se dedica el comunicador a la fecha.

Incidentes que pasó Ángel Ganoza en vivo

Insultos y bromas

En más de una ocasión, miembros de su audiencia se presentaban de manera formal para comentar los últimos reportes de la farándula lorcha. En un inicio, elogiaban las cualidades del presentador y hasta lo felicitaban por estar al frente de un programa tan entretenido.

Tras ello, develaban sus verdaderas intenciones. Apenas Ángel Ganoza terminaba de tomar la palabra, le expresaban insultos con relación a su aspecto físico, específicamente su cabeza, la cual carecía de cabello.

Angel Ganoza se ganaba insultos noche tras noche e "El tribunal de la tele". Foto: captura YouTube

Televidente pide chifa en vivo

Hubo una vez en la que un espectador se contactó por llamada con Ángel Ganoza para comentar un tema relacionado a Magaly Medina. Tras presentarse y brindar su apreciación del caso, el joven de 22 años pidió al local de chifa, en el que previamente ordenó comida por delivery, cambiar un platillo de su orden.

Su reacción la primera vez que lo insultaron

Fue en marzo del 2009 que el conductor que catapultó su salto a la fama con “El tribunal de la tele” concedió una entrevista al youtuber Henry Spencer, quien se ha caracterizado por entrevistar a mediáticos personajes de la televisión en su espacio de Internet.

Ahí, Ángel Ganoza se sinceró sobre cómo se sintió y que pensó la primera vez que un telespectador lo insultó mientras conducía su espacio.

“ La primera vez no me molestó, sino me sorprendió. Pero después estuve investigando con una gente y parece ser que la llamada fue dirigida porque dijeron: ‘¿Cómo lo callamos a Ganoza? Llámalo e insúltalo, entonces el va a tener temor y no va a querer abrir los teléfonos’”, precisó el presentador.

Asimismo, no descartó que ese malévolo incidente haya sido orquestado por programas de la competencia, pues años atrás, él lideraba la sintonía en su horario y había quienes buscaban perjudicar su ascenso en la TV. “Lo más probable y te aseguro que me cortan la cabeza. A otro conductor le pasa eso y cierra el teléfono”, agregó.

¿Qué opinaba Ángel Ganoza de las llamadas e insultos?

Además, en la misma conversación con Henry Spencer, Ángel Ganoza contó el porqué él siempre se tomó con buen humor los calificativos y señalamientos a su persona —al menos a la vista de ojo público— y como, a raíz de este escenario, su nombre se llegó a popularizar en los medios.

“Yo no la he buscado (su fama). El tema empezó con el programa que le dimos la oportunidad a la gente para que llame, participe, diga y opine. Incluso, los calificativos que me han dado. A mí hasta me han mentado la madre (...). Ahora el calificativo este ya no es como una apelativo. A mí me va y me viene porque ya suena como algo común”, dijo en otro momento.

¿A qué se dedica Ángel Ganoza tras salir de la TV?

En el 2011, probó suerte postulando al Congreso por el Partido de los Fonavistas. Según contó a la revista Somos, en aquel entonces, él estaba en contra de la inmunidad parlamentaria y propuso, en caso ser electo, presentar un proyecto de ley que busque erradicarla. Sin embargo, no llegó a conseguir una curul en el Congreso de la República.

Ángel Ganoza visitó una turística playa de México. RBC. Foto: Ángel Ganoza/Instagram

Ángel Ganoza se ejercita haciendo natación. RBC. Foto: Ángel Ganoza/Instagram

Tras su fallido intento de convertirse en parlamentario, Ángel Ganoza se fue distanciando de los medios de comunicación. En el 2018, anunció por medio de Twitter que estaba contemplando aceptar una propuesta en televisión, pero nunca la aprobó.

Varios años más tarde, se sabe de él debido a que se ha mantenido activo en redes sociales colgando instantáneas de su día a día y disfrutando de cálidos momentos con sus seres queridos y mascotas.

Ángel Ganoza es un gran amante de la comida peruana. Foto: Ángel Ganoza/Instagram

Además, sus múltiples fotografías sobre platos de comida en la mencionada plataforma dejan entrever que es un gran amante de la gastronomía peruana. De otro lado, es un gran fanático de la naturaleza, el deporte y la aventura, pues pese a su avanzada edad, continúa realizando actividades físicas como la natación, y dándose escapadas a la playa cada vez que puede.

Ángel Ganoza fue un conductor del canal RBC. Foto: Ángel Ganoza/Instagram