No se quedó callada. Alessia Rovegno no solo se ha mostrado contenta por su relación amorosa con Hugo García, sino que desde su coronación como Miss Perú 2022 no ha parado en sus labores sociales. Además, está preparándose con entrenadores nacionales e internacionales para participar en el Miss Universo; por ende, reveló que no tiene mucho tiempo para verse con el chico reality.

La modelo aprovechó las cámaras de “En boca de todos” para responder al comentario de Johanna San Miguel, quien dejó entrever que el desempeño del deportista ha bajado desde que inicio su romance con la hija de Bárbara Cayo.

Johanna San Miguel cuestiona rendimiento de Hugo García

En la edición del reality de competencia del miércoles 6 de julio, la popular ‘Mamá leona’ criticó el rendimiento del influencer, porque ha perdido en sus últimos enfrentamientos con el equipo rival y se debería a su falta de concentración.

“Olvidándose de la novia, concentrémonos en el juego” , expresó la conductora de “Esto es guerra”, al ver a Hugo García preparándose para iniciar un circuito frente a uno de los integrantes de los ‘Combatientes’.

Alessia Rovegno defiende a Hugo García de Johanna San Miguel

El programa “En boca de todos” fue en busca de la también cantante, quien se encontraba en una de sus actividades sociales para consultarle sobre los comentarios de la presentadora en contra de su novio, a lo que Alessia Rovegno dejó en claro que Hugo García se viene concentrado para la final de “Esto es guerra”.

“No, para nada (sobre la distracción a Hugo García). Es más, ahorita los dos estamos con unos tiempos súper apretados, yo por el Miss Perú, con Alessia y Vambina y Hugo también con trabajo y un montón de deporte. Está súper concentrado, yo sí lo veo muy concentrado, todos tenemos nuestros días malos y buenos. Él siempre gana” , precisó.

Johanna San Miguel dejó entrever que Hugo García está desconcentrado en "EEG". Foto: captura América TV

Alessia Rovegno celebra el éxito de su canción en Spotify

La Miss Perú festejó que su canción “Nada serio” se haya viralizado en la plataforma de Spotify. Alessia Rovegno junto a su hermana lazaron su nuevo tema musical y agradecieron a sus seguidores por este triunfo. “‘Nada serio’ entró a los 50 más virales de Perú. No me lo puedo creer”, compartió en las historias de su cuenta de Instagram.