Aída Martínez vive días felices en compañía de su esposo Adolfo Carrasco, con quien el año pasado subió un video a redes sociales en el que festejaban su matrimonio celebrado el 22 de agosto de 2020, el cual iba acompañado de un mensaje que decía: “Un año de casados. Te amo infinito”.

Juntos tienen una pequeña hija de un año y medio, a quien la modelo siempre muestra en su cuenta de Instagram. Sin embargo, esto no ocurre demasiado con su esposo. A pesar de estar con una figura pública, es muy poco conocido y apenas tiene presencia en las redes sociales de su esposa. De hecho, cuando se casaron, muchas figuras como Magaly Medina se preguntaron quién era y a qué se dedicaba.

Foto: captura Instagram Aída Martínez

¿Quién es Adolfo Carrasco?

Si bien Adolfo Carrasco es bastante desconocido en la farándula nacional, tiene una gran relevancia en el mundo del automovilismo peruano, ya que como piloto de motos de carrera ha logrado ser tricampeón de eventos como el Gp del Pacifico 1000cc.

En el ámbito profesional, se dedica a ser empresario y es dueño de las empresas Garage 52 el taller y SRS Track Days Perú, ambas dedicadas al sector automotriz.

Según contó Aída Martínez en el programa “Hablando huevadas”, su marido es una persona tímida, que no conoce muchas chicas, por lo que será difícil verlo envuelto en escándalos o ‘ampays’: “ Mi esposo no tiene amiguitas, porque yo decidí casarme con un h***** que no tiene amiguitas, porque yo soy celosa, no soy insegura, soy celosa, y soy celosa por algunas situaciones de mi vida” , contó.

Foto: Instagram Adolfo Carrasco

Una pasión que los une

Entre las pocas fotos que han subido ambos a sus redes sociales, la mayoría son relacionadas a las motos, ya que Aída Martínez también tiene pasión por las carreras, de hecho, los dos conducen un programa llamado “Motos a fondo”.