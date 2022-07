La modelo Tilsa Lozano, conocida por ser miembro activo de la desaparecida banda Las Vengadoras, se casará muy pronto con el luchador profesional Jackson Mora, y ya está afinando todos los detalles de su matrimonio, programado para noviembre del presente año, y muy probablemente el evento sea considerado como la boda más importante de 2022. No obstante, pese a la ilusión que tiene, la exanfitriona de Playboy ha señalado en una entrevista con “América espectáculos” que va a tener que posponer su luna de miel debido a varios compromisos familiares y laborales.

“Teníamos planeado hacerlo inmediatamente, pero está muy cerca al cumpleaños de mi hija. Además, Jackson en diciembre tiene varios eventos, de los cuales algunos son internacionales y va a tener que estar allá también, posiblemente en México”, contó Lozano, quien añadió que está programada una pequeña y sencilla luna de miel con Jackson en enero, dos meses después del enlace matrimonial.

Tilsa Lozano y Jackson Mora contraerán nupcias en noviembre de este 2022. Foto: Tilsa Lozano/Instagram

“Haremos algo sencillo”: Tilsa

“Lo que vamos a hacer es que en enero, que es un mes más tranquilo para ambos, ya después de fiestas y todo, irnos. Quiero algo bonito, chiquito e íntimo que dure para siempre”, añadió la cantante de pegajosos temas como “Soy soltera y hago lo que quiero”, “Soy mucho para ti” o “Envidiosa”, este último dedicado a la reina de la farándula, Magaly Medina.

“Matrimonio no es por canje”

Finalmente, Lozano Sibila ha descartado por completo que haya algún tipo de canje publicitario en su ceremonia de casamiento. “Prefiero yo con nuestra plata hacerlo. ¿Qué podría ser canje? Por ejemplo, César me va a maquillar y no me va a cobrar porque es mi amigo y me lo está regalando, si a eso lo quieren llamar canje, está bien, pero no es que voy a hacer promoción de alguna marca de la comida o cosas así”, aseguró.