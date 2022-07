Excongresista Paul García le responde a Pancho Rodríguez tras vincularlo con Yahaira: “Comete un delito más grave”

El excongresista Paul García Oviedo se pronunció luego de que el exchico reality Pancho Rodríguez lo acusara de impedir su regreso al Perú en Migraciones. Según el chileno, el político habría tenido un romance con Yahaira Plasencia y, al enterarse de su cercanía a ella, habría movido sus influencias para perjudicarlo. Sin embargo, el también candidato a la alcaldía del Callao lo negó todo.

Paul García Oviedo tomaría medidas legales contra Pancho Rodríguez

Al ser consultado sobre la acusación del exintegrante de “Esto es guerra”, Paul García Oviedo le advirtió al chileno que se podría meter en problemas legales si continúa culpándolo de su retiro del país.

“Esas afirmaciones son difamaciones. Incluso, daña la función del Estado, del Ministerio de Relaciones Exteriores y más cosas. Está cometiendo un delito más grave. De hacerlo, yo tomaría acciones legales, penales, correspondientes”, expresó.

¿Qué vínculo tiene Paul García Oviedo con Yahaira Plasencia?

El informe de “Amor y fuego” reveló que, en una ocasión, Paul García Oviedo negó conocer a Yahaira Plasencia. Sin embargo, este miércoles 6 de julio, el político cayó en contradicciones debido a que, en el set del programa y frente a los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre, admitió que conoce a la cantante de salsa.

“No he tenido una relación con ella, pero no tendría nada de malo. (...) No sé cuántas veces, pero sí la he visto. Me la han presentado, me la he cruzado”, sostuvo.

También afirmó que conoce a otros personajes del espectáculo como el ‘Zorro’ Zupe y modelos de la farándula.

¿Qué dijo Pancho Rodríguez?

El extranjero Pancho Rodríguez concedió una entrevista al programa “Dilo fuerte”, dónde dio a conocer como se ha visto afectada su vida luego de que se vio impedido por Migraciones de volver a Perú a trabajar.

El chileno también sorprendió al contar el vínculo cercano que tuvo con la salsera Yahaira Plasencia y dejó entrever que la artista habría vulnerado su confianza, pues durante el tiempo que estuvieron saliendo, ella paralelamente habría también salido con el excongresista Paul García Oviedo. “Siempre confié en ella, pero me vio la cara a mí y a este excongresista”, dijo.